La historia de tres mujeres que decidieron salir de la rutina para jugar softbol en Managua

Todos los sábados, desde hace un año, a doña Merys Luz Bustos se le ve correr, reír, saltar y gritar como una niña en el estadio de beisbol del Complejo Deportivo Hugo Chávez o Colonia 14 de Septiembre, pero no siempre fue así. Antes pasaba la mayor parte del tiempo en su hogar, planchando, cocinando, lavando, limpiando la casa, entre otras tareas del hogar, que la mantenían siempre ocupada.

Merys Luz, de 51 años de edad, es casada y tiene tres hijos. Se encargaba también de llevar a sus nietos para que jugaran beisbol y ahí fue donde escuchó sobre una liga de softbol para mujeres. «Desde chavala siempre me gustó el deporte, pero nunca lo había jugado como ahora», cuenta.

La deportista relata que antes tenía muchas dolencias, quizás por la falta de ejercicio, por caer en la rutina, por pensar siempre en los demás antes que en ella.

«Mi estado de ánimo ha cambiado mucho desde que juego softbol. Antes padecía de mucho estrés, los brazos me dolían demasiado, ahora hago ejercicios, me divierto con las muchachas, todo eso me ha ayudado a salir de la rutina, es verdad que platicando los problemas no se acaban, pero se olvidan en el momento. Me hubiera gustado que en mi juventud hubiera habido esta oportunidad porque aquí hay mujeres casadas, solteras y divorciadas «, agrega.

Merys dice que sus hijos han llegado a verla jugar softbol y que se han quedado sorprendidos de verla correr en el terreno.

«Hay tiempo»



Luisa del Carmen Hernández López es casada, tiene un hijo y tiene dos meses de jugar en la misma liga de softbol en donde juega Merys. Integra al equipo Leonas.

Luisa, de 33 años, cuenta que un día, estando en el complejo deportivo, la invitaron a que si quería jugar softbol, a lo que no dudó en aceptar.

«No era tan aficionada al softbol, pero ahora que lo he experimentado me encanta. Un día andaba en este estadio y me invitaron a practicar y jugar y no dudé en aceptar. Al inicio estaba nerviosa, no sabía si iba a poder jugar. Me ha gustado compartir con otras muchachas, con otras madres. Nos llevamos bien», manifestó Luisa, originaria del municipio de Ciudad Sandino.

«Para todo hay tiempo, lo primordial es organizarse. Uno no va a dejar botado a sus hijos por el deporte sino que hay coordinarse. Mi hijo tiene 14 años, es aficionado al beisbol, él se emociona mucho al verme jugar. Nunca me se ocurrió jugar una vez me convertí en madre, pero ahora me encanta. Mi consejo es que las mujeres nos integremos a hacer deporte, según nosotras no tenemos tiempo, pero si tenemos mucho tiempo, es bueno tomar en cuenta a la pareja, es bueno recrearse», explicó Luisa, quien durante su juventud jugó futbol y baloncesto.

«Hay que cuidarse uno mismo»

La historia de Greta Sandoval es un poco diferente a la de Merys y Luisa. Ella juega desde hace ocho meses con el equipo Panteras, pero asegura que siempre le ha gustado mantenerse activa.

«Fue a través de mi papá y mi prima que me di cuenta de esta liga y decidí intentar jugar porque nunca había jugado softbol. La primera vez que estaba en el campo sentí mucha emoción, adrenalina pura», asegura con alegría Greta, de 42 años de edad.

Tiene un hijo de 11 años de edad. Afirma que siempre le ha gustado estar activa. Antes iba al gimnasio y bailaba.

«Trabajo de lunes a viernes. Así que tengo el sábado para mí. Mi madre además es de gran apoyo. Pero siempre hay tiempo para todo. Uno debe cuidarse a sí mismo y es bueno hacer ejercicios, jugar, bailar. Jugar es parte del cuido. Aquí todas venimos a disfrutar el juego, dejamos los problemas afuera, tratamos de divertirnos. Hace mucho no practicaba un deporte, pero esto me gusta mucho», dice Greta, quien en secundaria jugó voleibol y es lanzadora derecha.