Comisión Nicaragüense de Boxeo aparta a juez por ser crítico del régimen

El juez de boxeo y cronista deportivo, Gustavo Jarquín, recibió una resolución sin sello ni membrete por el secretario de la Comisión Nicaragüense de Boxeo (Conibop), Manuel González, en la que se le acusaba de «haber ofendido y denigrado a través de los medios de comunicación a miembros de la junta directiva, boxeadores, miembros del Instituto Nicaragüense de Deporte (IND) y otras instituciones vinculadas» y por ese motivo decidieron no renovarle la licencia como juez en este 2020. No obstante, el mejor juez del país, también trabaja a nivel internacional para la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y cronista en Radio Corporación, desmiente todo lo planteado en ese comunicado.

«Eso es una arbitrariedad. En ningún momento he denigrado a alguien. En la respuesta que les envié les escribí que me prueben lo que dicen. Solamente me he referido a situaciones públicas del conocimiento de la gente como fue el caso de (Julio) Rocha, hablo de los abusos de los poderes del estado y de cómo están en complicidad con el régimen. También cuando ocurrió el caso de Sayra Laguna, a quién despidieron por hacer un comentario contra Ramón Avellán, señalé e invité a Marlon Torres (director del IND) a que le pagara la liquidación porque ella acusó que no le querían pagar. Y en el caso de los boxeadores, ellos tienen sus opciones políticas y son libres de hacerlo. Comenté que no era correcto ni adecuado vincularse con un régimen así por la situación en la que está sumergido el país», explicó Jarquín.

El juez consideró que influyó en la decisión el hecho que trabajo en un medio opositor al régimen. «Me quieren aplicar la ley del bozal. Es una situación anormal y es político, ya me habían sancionado por la misma situación en el pasado, aduciendo que yo denigro a los miembros de la junta directiva y solo ellos tienen la verdad absoluta. Tengo derecho a defenderme, le envié copia a Marlon Torres. Siempre he sido crítico a las arbitrariedades de este gobierno en todos los niveles, pero nunca he dicho y he atacado directamente a la Comisión de Boxeo y le exijo que lo demuestren», sentenció Jarquín.

Curiosamente en la resolución se escribe que hubo una reunión extraordinaria para analizar el caso de Jarquín, pero él se comunicó con algunos miembros y le aseguraron que no sabían nada de dicha reunión. «Los invito a reflexionar sobre este tema de manera que impere la justicia e imparcialidad, no con actores que son afines al gobierno; pueden crear una comisión imparcial que investigue mi caso de manera profesional», concluye Jarquín.

Gustavo Jarquín ha participado como juez en 1,200 peleas a nivel nacional y en 37 combates de título mundial a nivel internacional. Ha sido parte de grandes eventos en donde han estado boxeadores élites como: Naoya Inoue, Sergey Kovalev, Joseph Díaz, Rocky Fielding y Dmitry Bivol, todos ellos figuras y monarcas mundiales en su momento. Además, Jarquín ha brindado seminarios de boxeo en Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica. También es editor para Nicaragua de Boxrec.