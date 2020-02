Nicaragüense Francisco Fonseca vence la báscula y va por el título plata de Ryan García

Luego de superar la báscula esta tarde, el nicaragüense Francisco Fonseca buscará recuperarse para mostrar todo su arsenal mañana cuando se enfrente al estadounidense Ryan García, quien expondrá su cetro ligero plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el Honda Center en Anaheim, California, Estados Unidos.

En la ceremonia de pesaje, ambos marcaron 134.8 libras dejando constancia de su compromiso y disciplina.

Fonseca, quien ha realizado la mayor parte de sus pelas fuera de Nicaragua, es de cuidado porque aunque perdió ante los excampeones mundiales Tevin Farmer y Gervonta Davis adquirió experiencia.

“Si es por decisión no me la van a dar, sé lo que debo hacer. Él es un gran peleador, pero tengo mucha experiencia y él es un buen prospecto, pero no tiene la experiencia”, apuntó a ESPN previo al pesaje el nica, quien que ha realizado gran parte de su carrera en Costa Rica.

Por su parte, García comentó al mismo sitio que «El hecho de que Francisco Fonseca haya peleado contra Tevin Farmer y Gervonta Davis, creo que mostrará a la gente dónde estoy».

«Podrán comparar las peleas. Creo que es por eso que esta pelea es muy importante. Los fanáticos la usarán para medir. Los medios pueden usar las peleas para comparar mis habilidades con Farmer y Davis contra un oponente similar», siguió Ryan, quien fue nombrado prospecto del año en el 2017.

El pinolero es manejado por Búfalo Boxing Promotions, de Rosendo Álvarez, y García por Oscar De La Hoya, de Golden Boy Promotions.

“Este año planificó conmocionar al mundo «, dijo García. «En 2020, quiero establecer un estándar en el que solo pelee contra los mejores. Definitivamente quiero a Gervonta Davis este año. He estado presionando para que esa pelea se concrete. Eso es todo lo que quiero: sorprender al mundo. La única forma de hacerlo es hacer algo difícil. ¿Vencer a Gervonta? Eso sería bueno», agregó Ryan, de 21 años de edad.

Fonseca registra 25 triunfos, dos reveses, dos empates y 19 nocaut. Es originario de El Rama y tiene 25 años de edad. García tiene 19 victorias sin derrota y 16 nocaut.

Fonseca y García protagonizarán la pelea estelar de la velada organizada por Golden Boy Promotions, que será televisada por DAZN.

La semiestelar estará a cargo del tricampeón venezolano Jorge ‘Niño de Oro’ Linares y el mexicano Carlos Morales.