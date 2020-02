Quién era Jennifer López antes de interpretar a la cantante Selena

Hoy en día Jennifer López es una de las celebridades más conocidas a nivel mundial, solo en su cuenta oficial de Instagram acumula 113 millones de seguidores.

JLo, como muchos la conocen, se ha destacado tanto como actriz, empresaria, cantante, diseñadora de moda, bailarina, productora… la lista sigue. El pasado 2 de febrero cumplió uno de sus grandes sueños, actuar en el show de medio tiempo del Super Bowl 2020 junto a la colombiana Shakira. Actualmente es pareja del beisbolista Alex Rodríguez.

Pero, qué tan conocida era Jennifer López antes de marzo de 1997, cuando interpretó a la cantante Selena, en la película biográfica del mismo nombre. Aquí te lo contamos.

Jennifer Lynn López Rodríguez nació en Castle Hill, un barrio de El Bronx, Nueva York, el 24 de julio de 1969. Tiene 50 años. Sus padres son los puertorriqueños David López y Guadalupe Rodríguez. Su hermana mayor se llama Leslie y la menor Lynda.

Cuando tenía cinco años ya sabía cantar y a bailar. Dos años después recorrió todo Nueva York con su escuela en numerosas actuaciones.

Su primera aparición en televisión fue en un pequeño cameo en la película My Little Girl en 1986. Desde ese momento sintió que quería ser una «famosa estrella de cine».



El sueño siempre estuvo, pero sus inicios en el mundo del espectáculo fueron más como bailarina y coreógrafa. Así en 1991 se presentó en los American Music Awards como bailarina de respaldo durante la actuación de los New Kids on the Block.



JLo se mudó a vivir a Los Ángeles, donde consiguió trabajar como bailarina de la artista estadounidense Janet Jackson, participando en la gira mundial de la hermana del «rey del pop» a finales de 1993, hasta que decide probar en el mundo del cine.

Su primer trabajo como actriz, en un rol protagónico, fue en 1993 en la película de drama Nurses on the Line: The Crash of Flight, lanzada en DVD como Lost in the Wild. Su actuación paso sin pena ni gloria.

Más tarde, en ese mismo año, firmó un acuerdo con CBS para co-protagonizar la serie de televisión Second Chances, la que fue cancelada después de transmitir solo seis episodios por la baja audiencia. Esta serie tuvo otra derivada, titulada Hotel Malibú, que fue lanzada ese mismo año pero que también fue cancelada porque recibió malas críticas.

Después llegó su papel en el cine en «My Family» de Gregory Nava en 1995, interpretando a María, una joven inmigrante mexicana, papel por el que recibió el premio Independent Spirit Award como mejor actriz de reparto.



Al recibir ese premio pensó que su mala racha en la actuación había terminado, sin embargo estaba equivocada. Protagonizó Money Train, la película recibió críticas mixtas y no tuvo buen rendimiento en taquilla. Esto mismo paso con la comedia Jack. Pero ahí no terminaba todo, en febrero de 1997, López protagonizó la película de suspenso Blood and Wine, que fue un fracaso comercial; el presupuesto de producción fue de 26 millones de dólares y solo recaudó un millón en la taquilla.

La carrera de Jennifer Lopez se catapultó luego de que realizó el protagónico en la película biográfica de la intérprete de «Amor Prohibido», Selena.

Selena Quintanilla fue una de las mayores exponentes de la música tex mex durante los 16 años que estuvo activa en el medio convirtiéndose en todo un fenómeno musical y mundial.

La película estuvo dirigida por Gregory Nava. Antes de conocer a la protagonista se mencionaron muchos nombres conocidos, entre ellos el de la mexicana Biby Gaytán y la cantante Olga Tañón, quien era muy amiga de Selena. Sin embargo el papel fue para JLo, quien para esta película tuvo que aprender el idioma español.



En un primer momento se pensó que Jennifer cantaría las canciones de Selena, pero al ser tan reciente la muerte de la cantante, el público no lo iba a aceptar, entonces se decidió usar grabaciones de Selena en concierto, cambiando aspectos de la música.

Por su actuación, Jennifer fue nominada al «Golden Globe» por Mejor Actriz en 1998. La película se realizó con un presupuesto de producción de 20 millones, y recaudó un total de 65 millones en Estados Unidos. Así López se convirtió en la primera actriz latina en ganar un millón de dólares por película en Hollywood.

Después de esa aparición todos quería a Jennifer en sus producciones. Apareció en Anaconda, U Turn, Out of Sight… Así vivieron más películas, firmas con disqueras, conciertos, lanzamientos de fragancias, ropas, y muchos amores, hasta convertirse en la estrella que hoy el mundo conoce.

