Operan a Joaquín Sabina por un derrame cerebral después de caerse en un concierto

El cantautor Joaquín Sabina fue sometido a una operación debido a un derrame cerebral provocado por su caída durante su concierto, conjunto con Joan Manuel Serrat, este miércoles, día de su cumpleaños, desde el escenario del Wizink Center, en Madrid.

Fuentes de Berry Producciones, productora que representa al cantante español, confirmaron a CNN, que el artista fue ingresado en la Clínica Ruber de Madrid y fue sometido a una operación debido a un derrame cerebral debido a la caída.

La misma fuente dice que la operación fue todo un éxito y que el cantante se encuentra estable y ya está fuera de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro, quienes no han dado más detalles.

El portavoz del intérprete dijo a la agencia EFE que su estado no era grave, pero que tuvo que ser operado por un pequeño coágulo, por lo que permanecerá en observación durante 48 horas,

Tras la caída, durante el concierto, Sabina reapareció en silla de ruedas para explicar que tuvo un fuerte golpe en su hombro. «Con todo el dolor de mi corazón me voy a ir al hospital porque me encuentro muy dolorido, no se imaginan cuánto lo siento», expresó en su momento.

Sabina brindó un concierto en Nicaragua el 3 de marzo de 2018 en el Teatro Nacional Rubén Darío. Era la primera vez que se presentaba en el país pero aseguró que desde hacía tiempo había querido cantar en Nicaragua. En el recital cantó parte de su repertorio antiguo hasta canciones de su disco más reciente, «Lo niego todo», que había publicado hacía un año.