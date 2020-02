10 canciones para los corazones rotos este 14 de febrero. ¡Escuchalas aquí!

Este Día de San Valentín el ambiente se llena de amor.

Las redes sociales se inundan de mensajes dedicados a ese ser especial en tu vida. Al entrar a Facebook ves fotos de parejas, de globos, de rosas… Todo parece ser perfecto.

Pero, qué pasa si vos no has sido afortunado en el amor, si hace unos días terminaste una relación, si tu amor platónico no te hace caso. Creemos que solo te queda una cosa, cantar a todo pulmón para desahogar tus penas, para curar ese corazón roto

Por esa razón, aquí te dejamos las 10 canciones de cabanga que no pueden faltar en tu playlist este 14 de febrero, aquí encontrarás para todos los gustos y colores.



2. Eterna Soledad (Enanitos Verdes)



3. Si Una Vez (Selena)



4. Back to Black (Amy Winehouse)



5. Mis Ojos Lloran Por Ti (Big Boy)



6. Y Te Pienso (Franco de Vita)



7. Ahora Quién (Marc Anthony)



8. Ya No Vives en Mí (Yuri & Carlos Rivera)



9. Someone Like You (Adele)



10. Él Me Mintió (Amanda Miguel)