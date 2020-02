Usuarios llenan las redes sociales de imágenes de la naturaleza tras la filtración de fotografías del femicidio de Ingrid Escamilla

View this post on Instagram

No voy a publicar una foto, ni voy a contar una historia que seguramente ya todos conocen, ahora #ingridescamilla es un ángel, uno más… . Estoy sumamente triste, las agresiones hacia las mujeres en nuestro país no sólo continúan, están aumentando en crueldad y con ello, la indiferencia. . Que no se nos olvide que la indiferencia también mata, es increíble que estemos normalizando la violencia, que haya quienes usen sus fotos por cualquier razón menos para buscar justicia. . Dejemos de justifica la violencia preguntarnos el por qué sostenía una relación con alguien tan mayor a ella, o preguntas similares, por la razón que fuera, nada aminora el acto de crueldad hacia Ingrid ni hacia ninguna otra mujer, encima he leído comentarios diciendo que el agresor estaba drogado y no sabía lo que hacía. . Me duele como mujer, como amiga, como hermana, como parte de una sociedad, me duele saber qué hay gente que no escucha, que no entiende, que no se preocupa y mucho menos se ocupa, me duele ver un México tan dividido, me duele que no haya la indignación que hubo por los monumentos, entonces esas no eran formas ¿pero estas si? . ¡Me indigna un presidente despreocupado! . Cuantas mujeres más se necesitan para darnos cuenta de que la justicia que se busca no es un capricho, que es porque existe un terror creciente, que es necesaria. ¡Basta de sentirnos culpables! . Sin conocerte, me dueles, somos tu voz, ni olvido, ni perdono. . Ilustración de @anotheramelie #justiciaparaingrid #mexico #feminicidio #violenciadegenero #violencia #cdmx #violenciapsicologica #abuso #sitocanaunatocanatodas #indignación #feminista #justiciaparatodas #noesnormalvivirconmiedo #medueles #culpa