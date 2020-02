Régimen orteguista alerta sobre el uso del servicio de transporte que ofrecen aplicaciones en Nicaragua

En un intento por controlar el servicio de taxi privado por aplicaciones en el país, el régimen orteguista, a través de la Policía y el Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua (Irtramma), alertó a los usuarios a no utilizar esos medios de transporte por, supuestamente, ser inseguros y no estar autorizados. A la vez, el régimen le dijo a los dueños de vehículos particulares que eviten trabajar con esas plataformas.

«Las plataformas digitales, absolutamente todas las plataformas digitales que ofrecen servicio de taxi selectivo, deben abstenerse de contratar a vehículos particulares para ofrecer estos servicios», aseguró Amaru Ramírez, director del Irtramma. «Al igual que los dueños de vehículos particulares deben abstenerse de inscribirse en estas plataformas digitales».

Ramírez afirmó que han recibido denuncias de mujeres que han sido «asaltadas o violentadas en este tipo de transporte que se ofrece desde las plataformas digitales». Y enfatizó que la alerta «no es contra las plataformas digitales, es contra los vehículos particulares que ofrecen el servicio de taxi».

Contrario al discurso de Ramírez, de que los taxis de las cooperativas son seguros, al menos cinco mujeres han sido víctimas de intentos de robo o agresiones sexuales en estas unidades:

En enero, la adolescente de 17 años, Josseling Catalina Pineda Romero, fue asesinada por José Martín Ocampo Aburto, de 36 años, un cadete de taxi de Chichigalpa quien admitió el crimen.

El martes 11 de febrero, una joven de Estelí denunció que un taxista intentó abusar sexualmente de ella, al defenderse el hombre la lanzó con violencia del vehículo en marcha. Otro caso similar ocurrió en ese departamento el pasado 4 de febrero, cuando dos mujeres denunciaron a otro taxista de haber intentado abusarlas sexualmente en el vehículo. En esta última denuncia, el carro señalado, de color plateado, ha sido visto circulando y prestando servicio este martes en las calles de Estelí.

Existe un acuerdo

Por su parte, Alan Vargas, presidente del Movimiento Nacional de Taxistas, aseguró que existe un acuerdo entre las aplicaciones del servicio de transporte privado e Irtramma, que incluye que los vehículos estén rotulados, controlados y autorizados por el Instituto de Transporte.

Vargas además se quejó de que estas empresas llevan una competencia desleal con las cooperativas de taxi, que están invirtiendo para dar un mejor servicio. «No puede ser posible que las plataformas estén generando inseguridad», dijo.

El comisionado general de la Policía, Jaime Vanegas, dijo que las personas, «al utilizar plataformas que no son las que están autorizadas, que no son las que están reguladas, que no son las están controladas por la Policía e Irtramma, se exponen a la comisión de delitos y a ser víctimas de accidente de tránsito». Los vehículos habilitados para operar como taxis, aseguró, deberían estar rotulados, con una placa especial, una cita, una licencia y controles policiales. Y los conductores deberían tener una licencia profesional.

Al menos tres empresas de este tipo ofrecen este servicio de transporte privado por aplicaciones en el país.