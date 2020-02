Una sensación de expectativa e incertidumbre cobija la Sub-20. El equipo nacional jugará en Managua a partir de este sábado el Campeonato de Concacaf, un certamen que por primera vez se organiza en casa y otorga solo un cupo a la última fase de clasificación a Copa Mundial 2021, un sueño que parece lejano por la alta competencia en la categoría.

El desafío de la Sub-20 es grande. Para hacer historia debe pasar por encima de Islas Vírgenes de EE.UU., este sábado, Montserrat, San Vicente y Granadinas y Guyana. El primer lugar clasifica a los octavos de final para colocarse a dos partidos (octavos y cuartos) de la Copa Mundial FIFA Sub-20 de Indonesia 2021.

“Estamos obligados de pasar de primero porque por primera vez en la historia se jugará una eliminatoria en casa. Queremos marcar la historia. Estamos con la obligación, no solo como cuerpo técnico y jugadores, sin como fanáticos de ir al estadio. Tener ese aliciente de contar con nuestro público. Estamos convencidos y creemos que conforme lo que hemos realizado y trabajando podemos ganar ese grupo”, afirma el seleccionador Tyron Acevedo.

La Azul y Blanco cuenta con un plantel interesante porque hay una base de jugadores que tienen experiencia en Liga Primera y la mayoría ha tenido procesos en selecciones menores. Cristhiam Quinto (Managua FC), Waldner Vásquez (Madriz), Harold Medina (Real Estelí) y Ezequiel Ugalde (Ferretti) serán los referentes por sus constantes fogueo en Liga Primera.

“Queremos llegar a los mejores 16 y después los mejores ocho. La meta es el Mundial. En categoría menores hemos estado cerca con la Sub-17 el año pasado. Eso da un parámetro de que estamos cerca de hacer cosas importantes y marcar la historia. No perdemos la fe sabemos que tenemos el potencial muy grande”, señala el entrenador.

El equipo posee una base interesante, pero no se puede pensar que es mejor que el resto. Al igual que los nacionales, las islas caribeñas han venido evolucionando. No sabe mucho sobre ellos, pero se considera a Islas Vírgenes de EE.UU. y Montserrat como los adversarios más accesibles. Islas Vírgenes anunció en su página de Facebook que su plantel lo conforman jugadores de diferentes academias de Estados Unidos. No parece tan fácil.

“No se sabe mucho de ellos, lo que manejamos es que hemos visto de los torneos contra ellos en Sub-15 y Sub-17. El futbol caribeño ha ido mejorando. Esas islas se llenan de entrenadores ingleses que saben trabajar, por ahí ha sido la mejoría. Sabemos que su fortaleza es biotipo y el contraataque para hacer daño, es una característica de su futbol”, analiza Acevedo.

Calendario

Sábado: Guyana vs. Montserrat a las 4:30 p.m. y Nicaragua vs. Islas Vírgenes EE.UU a las 7:30 p.m.

Lunes: San Vicente vs. Guyana a las 4:30 p.m. y Nicaragua vs. Montserrat a las 7:30 p.m.

Miércoles: Islas Vírgenes vs. Montserrat a las 4:30 p.m. y San Vicente vs. Nicaragua a las 7:30 p.m.

Viernes: Montserrat vs. San Vicente a las 4:30 p.m. y Islas Vírgenes vs. Guyana a las 7:30 p.m.

Domingo: San Vicente vs. Islas Vírgenes a las 4:00 p.m. y Nicaragua vs. Guyana a las 7:30 p.m.

Todos los partidos en el Estadio Nacional.