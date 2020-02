Real Estelí-Ferretti, un duelo para medir las proyecciones reales de cada uno

El inicio arrollador del Real Estelí se vio frenado por el Managua FC la pasada jornada. El resultado no es para alarmarse porque se enfrentaban los planteles llamados a disputar el título. Los estelianos van este sábado (7:00 p.m.) a otro duelo complicado en teoría ante Ferretti, que servirá para medir si las proyecciones de su desempeño inicial eran reales o debe hacer mayores ajustes para contrarrestar a los rivales más fuertes.

Los norteños estaban casi perfectos las primeras tres jornadas: 9 puntos, 9 goles marcados y uno recibido desde el punto de penalti. Los Leones Azules demostraron que están a su altura ganando el desafío, algo que se ve complicado de igualar por el Ferretti en la quinta fecha en el Estadio Independencia. El Tren del Norte llega en mejor confianza, en casa se crece, tendrá a disposición a todos sus jugadores y en los últimos choques domina a los capitalinos.

Nada está escrito. El Ferretti llega herido, urgido de crecer en confianza. La obligación de imponerse ese elevada y podría complicar mucho o al menos eso espera. Dejar una buen impresión es como mínimo lo que se exige para intentar mantenerse entre los primeros lugares, sitio donde está llamado a terminar al finalizar la etapa regular del Clausura.

El Managua FC presenta altas posibilidades de sostener en la cima, la que comparte en puntos con los estelianos que son líderes por diferencias de goles. Los Leones Azules reciben (3:00 p.m.) al Real Madriz, que anda dando tumbos en Liga y Copa, en el Estadio Arnaldo y Matty Chávez de Masaya porque el Estadio Nacional estará ocupado con el Campeonato Sub-20 de Concacaf.

La jornada la completa los siguientes partidos: Chinandega FC vs. Municipal Jalapa a las 3:00 p.m., en León; Diriangén vs Juventus a las 7:00 p.m., en Diriamba y Las Sabanas vs CD Ocotal a las 7:00 p.m. en Somoto.