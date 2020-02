Yalitza Aparicio revela que tiene nuevos proyectos en el cine

La actriz mexicana, Yalitza Aparicio, dijo que tiene proyectos nuevos en su carrera, y reveló que regresa al cine de la mano de directores internacionales, aunque no quiso revelar sus nombres.

Y es que después de interpretar a «Cleo'», en la película Roma en 2018, y con la que estuvo nominada a un Óscar como Mejor Actriz, Aparicio no ha vuelto a actuar en películas, aunque si en comerciales y videos musicales.

Lea también: La mexicana Yalitza Aparicio quiere dedicarse «100 por ciento» a la actuación

La intérprete dijo durante una entrevista a la revista Reforma, que ya se encuentra enfocada en sus próximos trabajos. «Afortunadamente, los directores con los que estoy me han brindado la oportunidad de formar parte del guion». Agregó que lo productores le dicen que «si hay partes que crees que no van, las podemos cambiar o si tienes algo que agregar, lo podemos hacer”.

Ella no dio detalles de las producciones, ni del nombre del director, la trama o papel que actuará dentro de ellas. “Es increíble que un director contemple a un actor para poder modificarlo… Hay que ir a sentarse a reuniones que son tardadas y tienes que indagar en más historias para complementar el guion, pero eso me ha ayudado”, añadió.

Puede interesarle: Yalitza Aparicio, en el Día de la Mujer, reclama el derecho de huelga de empleadas del hogar

Yalitza habló con el medio en el after party de Vanity Fair, que se celebró al terminar la entrega de las estatuillas de La Academia. “Tuve la oportunidad de llegar a una fiesta, sentarme, observar lo que estaba pasando, cuando antes eras la que iba y venía, platicabas con uno y con otro, pero eran tantas personas que recordabas nombres o rostros, pero nunca los dos”, explicó. “Necesitas estar ahí para aprender, no es tan fácil como hace un año que creía que estaba entendiendo y no, nunca entendí todo”.

Ver esta publicación en Instagram 🤗 @vanityfair Una publicación compartida de Yalitza Aparicio Martínez (@yalitzaapariciomtz) el 10 Feb, 2020 a las 12:53 PST

Lea además: La nominación al Oscar de Yalitza Aparicio por “Roma” y la polémica que causa entre las actrices mexicanas su meteórico ascenso