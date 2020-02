Aumentan a 15 los casos de coronavirus en EE.UU.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) confirmaron este jueves del décimo quinto caso positivo por coronavirus o COVID-19, en Estados Unidos, entre el grupo que se encuentra en cuarentena en la base de la Fuerza Aérea Lackland en San Antonio, Texas.

Según los CDC el paciente fue el tercer evacuado de China y el primero en Lackland en dar positivo al nuevo virus.

CDC and @TexasDSHS confirm a traveler returned from China and quarantined at the Joint Base San Antonio-Lackland tested positive for new coronavirus. This #COVID19 case is the 15th reported in the US. https://t.co/yf8RlBdegy pic.twitter.com/IKe0RuXXby

— CDC (@CDCgov) February 13, 2020