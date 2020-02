Exiliados nicas en Zaragoza reciben apoyo de Fundación

Debbie Mendieta emigró a España junto a sus tres hijas, entre ellas dos menores de edad, en agosto del año anterior, cansada del asedio y las amenazas por parte de simpatizantes del partido de gobierno en la ciudad de Carazo, Nicaragua.

“La decisión de emigrar y solicitar exilio fue la decisión más drástica que he tomado en mi vida, dejé atrás mi casa y mi empleo por la seguridad de mi familia”, afirmó Mendieta, una de las 20 exiliadas nicaragüenses fue beneficiada con una ayuda económica por parte de Fundación Nicaraguans For Justice, Security and Prosperity, con sede en estados Unidos

La nicaragüense exiliada narró que, en su país, cualquier persona que simpatice con el partido gobernante, te denuncia únicamente por el hecho de ser opositor o por haber participado de las protestas.

“Entraron a mi casa, intentaron violarme, estaba sola y al mismo tiempo estaban deteniendo a mi hija en la universidad, luego de eso dije que no iba a esperar ni un minuto más y viajamos para España”, relató Mendieta.

“Me siento muy contenta de que la fundación este apoyando a los exiliados, solo el hecho de que nos escuchen y que podamos desahogarnos, expresar nuestra inconformidad en relación a lo que sucede en Nicaragua, cosa que allá no podíamos hacer. Me siento mejor, y espero que sigan apoyando a los nicaragüenses exiliados”, dijo Mendieta, una madre soltera quien emigró hace cinco meses con sus tres hijas de 8, 10 y 19 años.

Se unió a sus hija en las protestas

Según Mendieta, respaldó las protestas antigubernamentales porque su hija de 19 años quien era universitaria se unió a las manifestaciones que se originaron después del 18 de abril de 2018. “Es difícil sobrevivir en el exilio, sobre todo porque carecemos de trabajo, tenemos dificultades para alquilar un piso, salimos de Nicaragua para empezar de nuevo, pero aún no hemos iniciado”, dijo Mendieta de 40 años, quien radica en Zaragoza y espera que pronto las autoridades de migración le otorguen un permiso laboral.

20 familias beneficiadas

La ayuda económica la recibieron 20 familias exiliadas por parte de Rafael Estrada, presidente de la Fundación este 12 de febrero en un restaurante de la ciudad de Zaragoza, España. Rafael Estrada, presidente de Fundación Nicaraguans for Justice, Security and Prosperity, afirmó que además de haber entregado la ayuda económica a las familias exiliadas, logró conocer las necesidades económicas que atraviesan, además de su preocupación por carecer de documentos para acceder a un trabajo.

Estrada quien ha mostrado su preocupación por las necesidades de los nicaragüenses exiliados, detalló que los beneficiarios fueron seleccionados porque han conocido que están atravesando por serias necesidades. Recibieron 100 euros en febrero e igual cantidad recibirán en marzo y se proyecta ampliar la ayuda a otras 20 familias.

“Queremos denunciar que en Nicaragua se siguen cometiendo crímenes en contra del pueblo por orientaciones del dictador Daniel Ortega y exigimos justicia y elecciones libres y justas, y que la comunidad internacional siga denunciando los abusos que se comenten”, manifestó Estrada.

Crisis y asedio empujan al exilio

Por su parte, Marvin Marenco huyó de Nicaragua el pasado 27 de marzo de 2019 por la situación económica y cansado del asedio por parte de orteguistas, por ser opositor al gobierno.

“Estamos agradecidos, recibimos con beneplácito la ayuda que nos está brindando la fundación, porque con esa ayuda vamos a mermar un poco la dificultas económica que pasamos en este país, porque estar en un país extranjero es muy difícil, pero estamos conscientes que poco vamos a salir adelante”, comentó Marenco de 36 años y originario de la capital nicaragüense.

Marenco reconoció que en Managua tenía una situación estable, contaba con trabajo y lograba solventar las necesidades de su familia. “De los casi 10 meses que tengo de vivir en Zaragoza, solo 2 meses he logrado trabajar, pero agregó con el apoyo económico de su esposa que trabaja como cuidadora de adulta mayor, logran enfrentar sus necesidades como exiliado”, resaltó Marenco.

Otro exiliado que reside en Zaragoza y que fue beneficiado con la ayuda de la fundación norteamericana es Remberto Reyes, quien señaló que su integridad física como la de su esposa y su hija corrían peligro en la ciudad de Chinandega por la persecución y amenazas de parapolicías leales a la dictadura, solo por el hecho de haber participado en las protestas, estar en desacuerdo con las leyes aprobadas por el gobierno y de ser identificado como opositor.

“Un hombre armado a bordo de en bicicleta me seguía, llegaba al barrio donde yo vivía en Chinandega, me sentí asediado y que mi vida corría peligro y por eso decidí emigrar en octubre de 2018, pasé una situación muy dura como exiliado porque era empezar de nuevo”, aseguró Reyes de 37 años.

“Es la primera vez que estoy siendo beneficiado con una ayuda aquí en España, agradezco a la fundación por su ayuda económica, que voy a invertirlo en el pago del alquiler del piso del lugar donde habito”, resaltó Reyes quien mencionó que tiene la esperanza de retornar a Nicaragua cuando se produzca un cambio de gobierno que garantice estabilidad y seguridad.

Defensa de los derechos humanos

La Fundación sin fines de lucro Nicaraguans for Justice, Security and Prosperity con sede en los Estados Unidos tiene como principal objetivo la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses, ayuda económica, subvenciones para proyectos autosostenibles y promoción de la democratización.

De acuerdo a estadísticas recopiladas, España tiene una comunidad de emigrantes nicaragüenses de 35.640; 9.300 residen en Zaragoza. Solo en el 2018, más de 500 nicaragüenses solicitaron protección internacional en el país europeo.

De acuerdo a Rafael Estrada, sus labores también se han desarrollado en Costa Rica y Panamá. «Hemos apoyado económicamente a más de 100 familias que se encuentran en un proceso de asilo político, en algunos casos la fundación a subvencionado con proyectos autosostenibles a familias que verdaderamente atraviesan necesidades. A inicio del presente año escolar en Costa Rica 100 familias serán beneficiadas con uniformes para sus niños, y en Nicaragua 100 familias serán beneficiadas con útiles escolares para los menores. Como promotores y facilitadores reiteramos nuestro agradecimiento por el apoyo y contribuciones de nuestros colaboradores que hacen posible que nuestros objetivos se cumplan y continúe nuestro esfuerzo a favor de los nicaragüenses», dijo.

Luego de la crisis sociopolítica que se registró en abril de 2018 en Nicaragua, miles de nicaragüenses que eran asediados y amenazados de muerte, fueron obligados a exiliarse a otros países de Centro América, Sur América, Estados Unidos y países europeos.