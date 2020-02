Marvin Benard analiza el primer duelo: «Quedé impresionado con el pitcheo y en el bateo necesitamos más agresividad»

Una vez concluido el desafío el mánager de la Selección Nacional, Marvin Benard, llamó a todos los jugadores para realizar una reunión. Y ahí comenzó a felicitar por la destacada labor de algunos y señalar las debilidades en las cuales se deben trabajar. En línea general, Benard parecía un hombre contento con el funcionamiento del conjunto para ser el primer desafío.

Su análisis del partido: «Impresionado con el pitcheo. Hicieron tremendo trabajo. Utilizaron los elementos que tenían como el parque de pelota porque para sacar bolas al jardín derecho es bien difícil entonces lanzamos para aprovechar eso. También cuando se necesitó de ellos sacaron doble play importantes. En el bateo fuimos agresivos, aunque en algunas situaciones me hubiese gustado ver más de esa agresividad. Les dimos dos outs como fue el elevado a segunda y el roletazo a Ofilio Castro».

Jugadores como Sandy y Winston: » A Dávila lo conocía desde la otra vez, pero por equis razones no hizo el grado. Lo que me gusta ver es la cara de los jugadores, cómo reaccionan, yo quiero ver si cambia de color y me dice que está nervioso y ver si salen y se quitan eso de encima. Muchos andaban así y se la quitaron».

El mejor lanzador: «Todos me impresionaron. Si uno ve el juego entero es difícil escoger a un lanzador porque todos hicieron su trabajo con la ayuda del cuerpo técnico. Hicimos cambios y valió la pena. El error más grande fue mío cuando al muchacho le meten el pelotazo en la mano reclamé el foul y lo revisaron, pero se me fue decirle que revisaran el cruce de bate que era strike y si era así la carrera no entraba y la historia fuera diferente».

El caso de Marín y el juego del domingo: «No es nada nuevo lo de Marín. Para mí tenía que estar en el equipo la otra vez pero teníamos a Blandino y Obregón y este torneo de Clásico es para peloteros firmados. Por otro lado, será igual la alineación y todo. En el pitcheo los que no han lanzado lo harán».

