Otro triunfo agónico del Barcelona ante un incómodo Getafe

Setién y Bordalás pusieron las cosas claras desde el inicio y no hubo saludo entre ambos ni antes ni después del partido. Tonterías las justas. El duelo de autor entre Barcelona y Getafe se quedó en casa. El toque de los azulgrana superó a la sobriedad azulona en cinco minutos de inspiración local que le dieron dos goles de ventaja. Dos estilos en los que no cabe la comparación, cada uno con sus cosas buenas o malas. Prosa o verso, qué más da, ambos son válidos, lo importante es leer y apreciar. Y en este caso fue Setién quien se llevó el gato al agua. El tercero de la Liga visitaba al segundo y estaba claro que se iba a ver un buen partido. Miedo inicial y con el paso de los minutos cada equipo iba mostrando sus virtudes sobre el campo. La primera media hora fue para los visitantes, pero tras el 1-0 la situación se decantó para los de casa hasta el 2-1 de Ángel. Ter Stegen volvió a ser decisivo para que los puntos se quedaran en el Camp Nou ante el arreón final de los getafenses.

Defensa muy adelantada, fuerte presión a la hora de sacar el balón el Barcelona y marcajes al hombre que en algunos casos resultaron curiosos como el de Nyom con Ansu Fati, algo así como un combate entre George Foreman y Pernell Whitaker. Otro detalle a destacar fue que el árbitro, el balear Cuadra Fernández, quiso seguir el juego tan de cerca que en el primer cuarto de hora había tocado más balones que Griezmann. Jordi Alba, que lleva toda la temporada con molestias, salió de titular pero sólo aguantó sobre el campo 20 minutos. El cuadro getafense estaba más cómodo sobre el campo y el Barça era incapaz de superar el entramado azulón. Un pase de Busquets sobre Messi por encima de la defensa fue la única vez que Soria pasó algún apuro, pero detuvo el intento de vaselina de Leo.

La presión del Getafe surtía efecto y los de Bordalás tuvieron 10 minutos de ensueño en los que tuvo tres grandes ocasiones de marcar. Jorge Molina se plantó solo ante Ter Stegen pero Umtiti evitó el gol en el último momento, Nyom marcó a la salida de un córner pero el VAR lo anuló tras una falta previa del jugador azulón sobre Umtiti y Cucurella disparó fuera por muy poco tras otro robo de balón. Concecuencia: pitos de la grada para los de Setién. Media hora de partido y sin señales del Barça.

Todo cambió en el minuto 33. Jugada de Umtiti sobre Messi, toque sutil de Leo sobre Griezmann para romper la defensa visitante y el francés pica el balón ante la salida de Soria. De los pitos pasamos a los aplausos. El gol dio tranquilidad a los de Setién, que con la inercia de la grada se vinieron arriba y en un nuevo arreón sentenciaron el partido cinco minutos después. Jugada de Junior por la izquierda con centro al área que deja pasar Ansu Fati y Sergi Roberto marca adelantándose a un dormido Cucurella.Messi rozó el tercero en el tiempo añadido con un cabezazo que detuvo Soria. Un partido que se le estaba poniendo complicado al Barça llega al descanso con 2-0 gracias a cinco minutos de inspiración azulgrana.

Decisivo Ter StegenA los cinco minutos de la reanudación, Bordalás hizo un doble cambio. Salieron Ángel, jugador pretendido por el Barça para tapar la baja de Dembélé, y Kenedy. El Getafe no cambió su planteamiento. Seguía presionando arriba buscando un gol que le metiera en el partido. Algo bueno de este equipo es que no se descompone vaya como vaya el marcador. Y lo consiguió. Y con morbo ya que el goleador fue el pretendido Ángel rematando de volea un centro de Mata. No lo celebró mucho dejando mensajes para la imaginación.

El propio Ángel tuvo el 2-2 al rematar una falta que provocó una triple parada de Ter Stegen cuando Mata se disponía a marcar. El Getafe se vino arriba y los nervios llegaron a la grada y el campo, sobre todo tras dos fallos de Griezmann para sentenciar el choque y un robo de Ángel a Piqué que pudo acabar en penalti.

El Getafe dejó claro que es un rival complicadísimo de batir mientras que el Barça gana, pero no deja de lado las dudas. Messi sigue en plan asistente y la Champions cada vez está más cerca. Jugando así lo puede pasar muy mal.