La persona que hizo posible el resurgimiento y posterior coronación de los Gemelos Alvarado

“Yo estoy en esto porque me gusta el boxeo y no me gusta que se aprovechen de los pugilistas”, es una de las primera frases que dice Carlos Ruiz, apoderado del campeón mundial de las 130 libras de la AMB, René Alvarado y encargado también de cada reconcentración de Félix Alvarado. Cuenta que le decían loco cuando comentaba que los convertiría en campeón mundial. El tiempo le dio la razón y calló bocas con su trabajo. No es un erudito del noble arte de los puños, tampoco tiene contactos de otro nivel en su teléfono, a pesar de tener relación cercana con Golden Boy, tan solo es un señor dedicado a cuidar con los dientes a los suyos. Es el rey de su manada que pone el pecho para detener las lanzas dirigidas hacia sus protegidos.

Ruiz tiene una casa de reconcentración con todo lo necesario para los Gemelos Alvarado en Villa Libertad. “El trabajo de ellos es entrenar, comer y dormi”, relata. Acaba de llegar de Los Ángeles con el nuevo equipamiento para sus muchachos. “Gasté como 500 dólares, pero eso no es nada. Estos muchachos lo valen todo, a pesar que Félix no está directamente bajo mi mando lo trato igual”, agrega. Y es que Ruiz firmó en su momento al campeón de las 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), pero Pablo Osuna, representante de NicaBoxing, solicitó el traspaso de su contrato. Félix pasaba por una etapa económica difícil y Ruiz miró que era una buena opción. “Le entregué los 5,000 dólares ue me pagaron por el traspaso sin quitarle un solo peso y todavía me comprometí a ayudarlo en sus preparaciones”, explica. Félix lo confirmó.

EL CONTRATO RECHAZADO

Para los Gemelos, Ruiz ha sido como un padre. Cuando inscribió el contrato de René Alvarado en la Comisión Nicaragüense de Boxeo Profesional (Conibop) fue rechazado. “Yo no sabía por qué me lo rechazaban y es que había puesto que no recibiría nada del dinero ganado por René. Entonces lo tuve que modificar y solo coloqué un 5 por ciento. Lo normal es que les quiten un 30 por ciento”, señala Ruiz cargado de orgullo por lo que se ha conseguido como equipo de trabajo junto a Sergio González, entrenador.

Carlos Ruiz creció cerca del viejo Estadio Nacional en medio de la pobreza, estudió en el Centro Escolar y siempre hace hincapié que era pobre pero limpio. Practicó boxeo cuando pequeño y fue sparring y amigo de pugilistas de antaño como José Urbina, Willian Martínez , Coronado, Frank Medina entre otros. Se dio cuenta que lo suyo era mejor el estudio. Se graduó de la Escuela de Contadores Públicos en 1971. Su promoción fue la última, después vino el terremoto. Vivió de cerca el Mundial de 1972, el combate de Castellini contra Eddy Gazo, trabajó como contador en el Plantel de Carreteras, en Mercedes Benz, en la gerencia del Velero también en el Hospital Bautista y consiguió cursos de gerencia financiera en el Incae, hasta que en 1989 decidió partir a Estados Unidos.

OTRA REALIDAD

Pasó de vivir relativamente bien a limpiar cines, pintar casas y a trabajar en una electrónica en San Francisco ensamblando parlantes durante 11 años. “Ahí tuve un accidente y me operaron tres veces de la mano. Me pidieron que si quería demandar a la compañía o recibir rehabilitación vocacional y decidí lo segundo y así revalidé mis estudios y me pusieron una oficina. Ahora tengo 27 años de trabajar por mi cuenta. Hago preparación de impuestos, bodas civiles, todo lo relacionado a contabilidad y otros trabajos”, indica.

Con René tiene n récord de nueve triunfos y dos derrotas, pero si algo el Gemelo le estará agradecido siempre fue su compañía en el momento más duro de su vida. “Nunca dejé solo a René cuando perdió a su niña. Eso fue un golpe para todos, pero este muchacho demostró tener agallas para superarlo”.

A sus 72 años Ruiz sueña con regresar a vivir a Nicaragua y dedicarse al boxeo, pero sobretodo, lograr que los Gemelos dejen una huella imborrable en la historia del país.