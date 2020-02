Un empate sin reproche: El Real Madrid pierde dos puntos a cinco minutos del final

¿Se pueden perder dos puntos y hacer un partido poco reprochable? ¿Se puede dejar arrebatar un desafío por un equipo número 17 en la tabla de posiciones cuando lideras la carrera? Todo eso sucedió. El Celta fue más duro que el hierro, el Madrid logró fundirlo y cuando la orquesta entonaba la marcha fúnebre apareció una genialidad de Denis Suárez junto a Santi Mina para enmudecer el Bernabéu. El Real Madrid empató 2-2 frente a los de Balaídos. Este equipo fue capaz de morder a los blancos, no jugar a las cuatros paredes, a encerrarse en una prisión atrás esperando un milagro, sino que salieron a buscar el suyo, sin oración no hay respuesta, pues para el Celta, sin intentarlo con Rafinha, Aspas y Suárez, no hubiese existido ese punto dorado que bien puede valer una permanencia en Primera División.

El Real Madrid inició un poco entumido y el Celta a tono: un parto y el bebé nació caminando. Al minuto 7′ cayó la primera daga al corazón blanco. Un pase excepcional de Iago Aspas a Smolov, pero la jugada obliga hacer una pausa. No basta con decir un pase nada más, era un bomba bien dirigida, pero se debía tener una gran capacidad técnica, control y visión próxima con sutileza para quedar en posición de tiro. Smolov se quitó las telarañas y marcó su primer gol. Tranquilidad y paciencia porque es obvio que para hacer ese gol los nervios ni se existen en su ser. La respuesta del Madrid fue inmediata con Casemiro, Hazard como un diablo hacía estragos por su banda, dándole la penetración requerida. Sin embargo, el gol nunca llegaba. Una y otra y otra vez lo intentaba el Madrid, pero la puerta se hacía chica. Y como si el Celta dejara un mensaje de presencia, Joseph Aidoo cabeceó en el desenlace de la primera parte y Courtois desvió.

En la segunda parte el Real Madrid se convirtió en un huracán en la búsqueda de girar el marcador. Lo hizo temprano (51’) con gol de Kroos. El brasileño Marcelo ha sido cuestionado defensivamente en sus últimos desafíos, pero en la ofensiva es una estrella iluminada. Abrió juego para Benzema y en el retorno de la jugada cruzó un pase desde la esquina para el alemán, quien no sabe cómo hacer malos disparos. El arquero Rubén Blanco no tuvo otra opción de girar la cabeza y admirar el sello de Kroos. 12 minutos después el Madrid había tomado el mando del marcador con un gol de penalti de Sergio Ramos. Otra vez Hazard se hacía notar, a pesar que le falta un poco de ritmo tras dos meses lesionado, el belga dejó claro que este Madrid será una explosión de fuegos artificiales en Champions y la recta final de la Liga. El arquero Rubén Blanco se precipita y le comete falta. No había dudas del castigo. A partir de ahí solo hacía falta rematar al enfermo y esperar que el tiempo diera el jaque final.

Te puede interesar: Se acabó la fiesta: El Manchester City gastó 825 millones de dólares en solo tres años

No obstante, Denis Suárez tenía otra cosa en mente. Encontró a Mina y sin ver a su compañero brindó un pase magistral de esos que se deben enmarcar. Nada pudo hacer Courtois. Con cinco minutos por delante para el final el Madrid trató de forjar otra remontada, pero no fue posible porque Blanco rechazó todas las balas merengues, entre ellas una jugada clara de gol de Benzema. El Madrid sigue líder con 53 puntos, pero ahora el Barcelona acecha con 52.