Regresan estadounidenses atrapados en crucero por cuarentena en Japón

Estados Unidos evacuó a los estadounidenses del crucero Diamond Princess, atrapados en la nave desde el 3 de febrero en el puerto de Yokohama, en Japón, por una cuarentena obligatoria a causa del nuevo coronavirus.

La agencia AP reporta que el Ministerio de Defensa de Japón informó que de los 380 estadounidenses a bordo, 300 serían trasladados al aeropuerto Haneda, en Tokio, para tomar vuelos organizados por el Departamento de Estado estadounidense hasta la Base Travis de la Fuerza Aérea, en California.

La noticia se conoce cuando por tercer día, informes de China continental muestran una reducción en nuevos casos de virus a 2,009 y el total de muertes aumenta en 142 a 1,665.

Se han confirmado 356 casos del virus a bordo del crucero, 70 de ellos, este domingo, según CNN. Es la mayor concentración de nuevos casos del coronavirus fuera de la China continental.

Hay unas 3,600 personas en cuarentena en el barco, de los cuales unos 1,000 son tripulantes. De los casi 400 estadounidenses a bordo, hay 46 casos confirmados del virus hasta el momento.

The US plan to evacuate 400 Americans from the quarantined cruise ship docked off the coast of Japan has prompted anger from some exhausted passengers. The ship has the largest concentration of novel coronavirus cases outside mainland China. https://t.co/rPvkLQWUiC

— CNN International (@cnni) February 16, 2020