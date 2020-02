De numeritos y mitos

Con las primarias de Iowa y Nuevo Hampshire iniciaron los comicios que concluirán en las elecciones norteamericanas que se celebrarán el 3 de noviembre. Salvo un imponderable, el candidato republicano será el presidente Donald Trump, y el (o la) demócrata dependerá de las primarias y de la convención en julio.

En las elecciones de 2016, AmCham me invitó a dar una serie de charlas sobre las elecciones estadounidense. Y escribí varios artículos de opinión sobre el mismo tema en LA PRENSA. Con este ensayo, inicio mis reflexiones sobre los comicios de 2020. Incluyo algunos numeritos para entender la matemática del poder en Estados Unidos y algunos mitos alrededor de estas elecciones.

Primero, en Estados Unidos el pueblo no elige directamente a su presidente. Votan para electores que son asignados a cada estado, y al Distrito de Columbia, conforme al tamaño de su población. Estos, a su vez, escogen al futuro presidente. Para salir electo presidente, se requiere una mayoría de los votos electorales: 270. Muchos asumen que el que obtiene la mayoría en cada estado automáticamente se lleva la totalidad de los votos electorales de ese estado. Pero no es así. Una de las idiosincrasias del sistema estadounidense es que dos estados —Maine y Nebraska— pueden dividir sus votos electorales. Y otra es que en 2016 siete electores no votaron por el que ganó en sus estados. Lo hicieron por personas que ni siquiera se postularon como candidatos. Y en sus estados ¡esto no era ilegal!

Segundo, otro mito es que solo Donald Trump y Hillary Clinton se pelearon la Presidencia en 2016. En realidad, 31 personas se postularon. Trump y Clinton fueron los que más votos obtuvieron, pero ninguno de los dos obtuvo el 50 por ciento del voto popular. Clinton quedó en primer lugar con tres millones de votos más que Trump, pero con solo el 48.2 por ciento del voto popular. Trump ganó el 46.1 por ciento del voto popular. El otro 5.7 por ciento de los votos se los repartieron otros candidatos, incluyendo el candidato Libertariano y la del partido verde quienes obtuvieron 4.5 millones y 1.5 millones de los votos, respectivamente.

Tercero, sabemos que la Florida es importante. Primero por sus 29 votos electorales, el 11 por ciento de lo que se necesitan para salir electo. Sin embargo, lo más notable es que es el único de los cuatro estados grandes que no está en el bolsillo de los dos partidos principales. California, con sus 55 votos electorales, siempre vota demócrata al igual que Nueva York con sus 29 votos electorales. Y Texas, con 36 votos electorales, es (por ahora) un estado seguro para los republicanos.

El autor fue canciller de Nicaragua. Este es el primero de una serie de artículos sobre las elecciones estadounidenses.