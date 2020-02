Cambio de cárcel

CARTAS DE AMOR A NICARAGUA

Querida Nicaragua: Naturalmente que las familias de los excarcelados se sienten felices cuando sus hijos o esposos o hermanos salen de la prisión y son conducidos a sus hogares.

En la cárcel han pasado hambre, sufrimientos, humillaciones, torturas sicológicas y quién sabe cuántas cosas más y al volver al hogar se sienten felices, tanto ellos como sus familiares. Hay una diferencia abismal entre la cárcel de torturas que es el Chipote y la casa familiar aunque esta sea una especie de cárcel pues el excarcelado sigue vigilado al menos por un soldado que permanece día y noche frente a su casa. Además las patrullas se desplazan en sus camionetas Hylux mostrando sus rifles como si estuviéramos en guerra permanente. Y nos alegramos todos creyendo que vamos hacia adelante y que la dictadura va cediendo.

Lo que debemos exigirle a este régimen que no respeta la Constitución es que no siga impidiendo que el pueblo pueda movilizarse libremente por las calles y caminos tal como lo hacen todos los pueblos civilizados del mundo, que no impida que el pueblo proteste lo que tiene que protestar y que ponga a trabajar a tanto vago que forma parte de estas turbas policíacas que nos cuestan tanto dinero del presupuesto de la nación, es decir de los impuestos que todos pagamos. En realidad de verdad aquí podemos lograr una excelente reforma electoral, puede venir la OEA, la UE, la ONU, para supervisar elecciones, pueden excarcelar presos políticos, pero mientras haya guardias armados recorriendo las calles día y noche impidiendo la movilización ciudadana, no daremos ningún paso efectivo para fundar aquí la democracia que queremos. Junto a las reformas electorales y el cambio de todos los funcionarios del Consejo Supremo Electoral, debe destacarse la protesta por la falta de movilización ciudadana. Si el pueblo no puede movilizarse, vana es toda otra gestión que pueda hacer la Coalición Nacional actualmente en formación por la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco.

Felicitemos a las familias que han recibido a quienes sufrían prisión injusta. El régimen orteguista, a cuentagotas, ha ido excarcelando algunos, pero no creamos que ha sido por bondad, buena voluntad o deseos de reconciliación de la pareja gobernante. Le temen a las presiones internacionales tanto como a la movilización de este pueblo que en dos años ha entregado la vida de centenares de héroes, estudiantes, campesinos, juventud, savia nueva que requiere cambios generacionales, que tampoco desprecia la experiencia de políticos limpios de la tercera edad, jóvenes que no desean heredar el desastre que durante dos siglos ha traído la ruina a nuestra Nicaragua.

Dios nos ayude a rehacer la patria.

El autor es empresario radial, fue candidato a la Presidencia de Nicaragua.