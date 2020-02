Marvin Benard: «Tenemos bateadores que le faltan el respeto a cualquiera»

Una vez finalizado el tope amistoso contra Cuba, representada por los Cocodrilos de Matanzas, Marvin Benard tiene un mejor panorama de la Selección Nacional. Más allá de la derrota, lo que pretendía ver el estratega es el funcionamiento del conjunto, despejar dudas en algunas posiciones y ejecutar en partidos reales lo aprendido durante las prácticas. Todavía hay detalles a pulir, confiesa el timonel, el barro apenas empieza a tomar forma, pero le gustó la agresividad de algunos jugadores o como el mismo describe: «tenemos bateadores que le faltan el respeto a cualquiera».

Sobre el oponente: «Primera vez enfrentándome a Cuba, siempre he sabido que tienen buenos peloteros y buenos equipos y ellos no han cambiado, el beisbol que juegan es agresivo y tienen mucho talento. Lo único que he visto es que el picheo, no creo que sea el titular de la Selección Nacional, solo el de Matanza, pero aún así son veteranos que jugaban con niños menores. Mi equipo anda aprendiendo como ajustarse».

La fortaleza de la Selección Nacional: «El corazón de competir y de luchar, estábamos abajo, nos encaramamos, regresamos a la pelea. Tuvimos unos cuantos turnos que valieron la pena como el de Norlando Valle quien me gustó, tenemos unos cuantos bateadores que en mi opinión no le tienen respeto a nadie y lo que me doy cuenta es que no le puedo decirle cosas porque creo que hay que dejarlos hacer lo que saben, son naturales».

Debilidades: «Un poco la defensa, no voy a usar excusas pero si el campo fuera mejor las jugadas se hacen más fácil. Los rebotes que uno recibe acá son feos y en Arizona esa pelota para doble play que pierde Alegría se agarra fácil».

El picheo: «Julio Raudez tiró bien y falló por unas cuantas pulgadas, comenzó afuera y se le vino en el plato a Arruebarrena, por eso los Dodgers le dieron tanto dinero. Para Raudez será una experiencia que ojalá aprenda, él estará bien».

Posiciones más competitivas: «Los jardines, también está el picheo y el infield: todo. Esta todo apretado y tendremos que tomar decisiones muy difíciles».