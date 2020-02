Míster Teen Nicaragua 2010 fue enterrado junto a los restos de su madre

James Alberto Bonilla Urbina, Míster Teen Nicaragua 2010, ya descansa en paz. En medio de lágrimas, dolor y «te amo» fue sepultado este 17 de febrero.

Este joven, originario de Estelí, perdió la vida el sábado 15 febrero en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 88 de la carretera Managua-Juigalpa, en Chontales.

Lea también: Muere en un accidente de tránsito Míster Teen Nicaragua 2010

La mañana de este lunes se realizó una misa de cuerpo presente en la Funeraria Monte de los Olivos, después de ello familiares y amigo se dirigieron al Cementerio Milagro de Dios, en Managua, para darle el último adiós.

Bonilla, de 28 años, fue enterrado junto su madre, Mercedes Urbina, quien murió hace 8 años a causa de cáncer.

El señor Sergio Bonilla, padre de James, agradeció a todos los presentes por acompañarlos. «Dios sabe porque hace las cosas, estoy muy orgullo de mi hijo, quien todo lo que se proponía lo hacía. En todo lugar donde estaba James tenía que haber al menos unas dos máquinas para hacer ejercicio, era un gran hijo», expresó.

James trabajaba como Director Administrativo de la Universidad Internacional de América Latina (Unival), sede en Juigalpa. Además de realizar trabajos como modelos, para algunas tiendas, en los últimos años estaba bien metido en el mundo del fitness.

Puede interesarle: James Alberto Bonilla Urbina, el rey juvenil

Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia para la familia y para su novia Adriana Plata Niño, con quien tenía 9 años de relación.

«Mi amor, mi Cori, mi todo, mi vida , mi eterno amor, el más puro que pude tener en mi vida, fueron 9 años que me enseñó lo bella que es la vida, mi polo a tierra se me fue y ahora quien me va sostener. Se perfectamente que ahora estás en el cielo en un gran jardín maravillado con tantas rosas a como te gustaban», expresó su novia.

Él se definía como un joven entusiasta, perseverante, pero sobre todo emprendedor y claro con las ideas que quería en la vida.