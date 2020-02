Gobierno de Maduro suspende operaciones de TAP Air Portugal por 90 días

El ministro de Transporte del gobierno en disputa de Venezuela, Hipólito Abreu, anunció este lunes la suspensión de operaciones de la aerolínea TAP Air Portugal por 90 días y el inicio de un proceso administrativo por supuestas irregularidades en el vuelo donde regresó el presidente interino del país Juan Guaidó luego de su gira internacional.

A través de su cuenta de Twitter, Abreu indicó que la decisión se trataría de una “medida cautelar en resguardo de la seguridad operacional de Venezuela”.

Más temprano, Abreu explicó en declaraciones transmitidas a medios oficiales que el vuelo TP 173 de Lisboa a Caracas, el pasado martes 12 de febrero, no poseía información de fumigación de equipo CS-TKS, no se había hecho la identificación “efectiva” de las personas que viajaron en el vuelo y los formularios utilizados en el desarrollo de las operaciones de seguridad del vuelo no se corresponden con su programa de seguridad.

El funcionario especificó que según sus investigaciones, Guaidó habría viajado bajo el nombre de ‘Antonio Márquez’. Indicó que estas fallas “atentan (contra) la seguridad aeronáutica, y desde nuestro modo de ver, han sido violatorias de toda la normativa internacional que rige este sector”.

En este momento, indicó, están evaluando una serie de multas, sanciones o suspensiones. “Dependiendo de los hechos que vayan aconteciendo y cómo vayan desarrollándose las investigaciones, pudiese llegar incluso a la suspensión permanente de la revocatoria del servicio aeronáutico de esta empresa”, afirmó.

Abreu detalló que pidieron explicación a la aerolínea y comisionaron al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) para comunicarse y evaluar “si esto fue un hecho ocurrido en un marco de una serie de procedimientos irregulares que se está viviendo en Portugal o fue un hecho puntual ocurrido específicamente en un vuelo, y pudiésemos ver ahí que esta discrecionalidad pudo haber tenido una mala intención”.

Juan José Márquez, tío de Guaidó, quien viajó con el presidente interino en el mismo vuelo, fue detenido luego de ser separado del grupo por tener una camisa de seguridad. Márquez es acusado por el gobierno en disputa de viajar con explosivos.

Al ser cuestionado durante una rueda de prensa con medios internacionales este fin de semana sobre cómo logró volver, Guaidó aseguró: mi nombre es Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez. Usé mi nombre (…) Viajé con mi nombre. Que a la dictadura no le guste mis nombres, eso es otra cosa”, señaló el presidente interino de Venezuela.