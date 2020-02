El periodista Yelsin Espinoza acaba con 13 meses de exilio: «Hubo un cambio y fue despojarnos del miedo», dice

El periodista Yelsin Espinoza Reyes regresó este lunes a Nicaragua luego de 13 meses en el exilio. El joven comunicador señaló que el motivo es para «recuperar el espacio que habíamos dejado (en el país) como periodista».

Espinoza Reyes se destacó por su cobertura durante los meses más crudos de las marchas y protestas contra el régimen de Daniel Ortega, en el 2018, motivo por el cual fue asediado y amenazado por fanáticos orteguistas.

«La decisión es eso mismo (de volver), recuperar un espacio que está perdido… lo vinimos pensando desde hace muchísimo tiempo para ver cómo estaban las condiciones. Vine para quedarme en mi país y para trabajar como periodista», dijo el comunicador a su llegada a Managua.

Lea además: Tres ataques en tres días a la libertad de prensa en Nicaragua

«Unidos somos más, unidos vamos a devolverle la dignidad al periodismo de Nicaragua que lamentablemente las autoridades la han pisoteado», agregó.

Espinoza Reyes, quien lleva siete años de ejercer periodismo, manifestó que será el representante de Nicaragua Actual en Nicaragua, plataforma digital que fue creado por periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica.

«Es un nuevo reto donde debemos de trabajar con inteligencia, prudencia sobre toda las cosas porque sabemos que el orteguismo en todas sus facciones, no va (a dejarse) tentar la mano para agredir a un periodista, ya lo hizo, lo ha hecho y lo va hacer. Esa es la forma de subsistencia del orteguismo», dijo.

Lea Además: Los periódicos El Nuevo Diario y Metro anuncian su cierre

«Nos despojamos del miedo»

El periodista de 26 años declaró ya no tener miedo de hacer periodismo desde el país pese a las agresiones contra la prensa independiente. «Ya no hay miedo, hubo un cambio y fue despojarnos del miedo pero sí vamos a trabajar con cautela. Aquí no venimos a pedir más que nos dejen informar», manifestó.

Espinoza Reyes refirió que se siente privilegiado de pertenecer a esta generación de periodistas, y que seguirá de pie en la lucha por la libertad de prensa. «El periodismo hoy más que nunca ha dado la cara y le ha devuelto a la población la dignidad que le ha robado este régimen, ahora es un periodismo de compañerismo, un periodismo de unidad y eso vale mucho», concluyó.

Por su lado, Guillermo Medrano, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), calificó el retorno de Espinoza Reyes como «una muestra más de la valentía del periodismo», pese a las situaciones adversas.

Puede interesarle: Periodistas de Nicaragua obligados a emprender en medio de la represión a la prensa independiente

«Las condiciones en Nicaragua no son propicias para regresar (pero) hemos logrado identificar la valentía de este periodismo nuevo, naciente en estos últimos 22 meses», refirió.

La FVBCH llegó a registrar a 91 periodistas exiliados a raíz de las persecuciones y amenazas de fanáticos orteguistas contra la prensa independiente. Actualmente documentan al menos 68 periodistas que aún se encuentran fuera del país.

CIDH exige respeto a la libertad de prensa

Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se pronunció sobre la llegada de Espinoza Reyes a Nicaragua, y reiteró su exigencia al régimen orteguista de respetar la libertad de prensa y expresión en el país.

«Exigimos al Estado de Nicaragua el respeto a las libertades de expresión y prensa para los periodistas que como Yelsin Espinoza regresan del exilio, así como la restitución de bienes incautados a medios independientes Confidencial y 100% Noticias», dijo Lanza a través de Twitter.

Exigimos al Estado de #Nicaragua el respeto a las libertades de expresión y prensa para los periodistas que como Yelsin Espinoza regresan del exilio, así como la restitución de bienes incautados a medios independientes @confidencial_ni y @100noticiasni https://t.co/iSBh9tO10F — Edison Lanza (@EdisonLanza) February 17, 2020

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) también exigió a los Ortega-Murillo el respeto a la integridad física y psicológica de comunicador, así como su libertad de expresión.