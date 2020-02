Canibalismo político en el PLC fuerza la renuncia de su fiscal nacional, sancionado por «hablar mal» de María Fernanda Flores de Alemán

En el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) el drama político que sus autoridades nacionales ha empeorado con la «renuncia irrevocable» de Alejandro Hurtado al cargo de fiscal nacional, debido a que la junta directiva nacional ratificó el castigo contra Hurtado por haber «hablado mal» de María Fernanda Flores de Alemán, en unas grabaciones de una conversación telefónica que posteriormente fueron divulgadas.

Hurtado en su carta de renuncia como fiscal nacional del PLC denuncia que el proceso de su sanción de suspenderlo por un año del cargo «nació viciado», con el interés de «utilizarlo como arma política» por los viejos cuadros de la organización para frenar a los miembros que demandan la renovación de todas las estructuras.

María Fernanda Flores de Alemán fue juez y parte

En el PLC quedó expuesto que los directivos nacionales fueron jueces y parte en este caso debido a que Flores de Alemán, a pesar de ser la parte ofendida, participó en la votación a favor de sancionar a Hurtado y también votó para ratificarle el castigo. Flores de Alemán es primera vicepresidenta en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), además integra la junta directiva nacional y es esposa del presidente honorario del partido, Arnoldo Alemán Lacayo.

Lea Además: Espionaje telefónico y sanciones en el PLC por hablar mal de María Fernanda Flores de Alemán

«El proceso nace viciado, se desarrolla viciado y no puede venir ante la segunda instancia más importante de nuestro partido a avalar un proceso viciado, porque se convalidaría y legalizaría lo viciado y expondría a todos nuestros hermanos y hermanas del PLC de que se sigan utilizado los procesos viciados y anómalos para seguir siendo utilizado como arma política por unos pocos, sobre todo los afiliados y afiliadas de nuestro partido, debido a que no existe la exclusión en nuestro estatuto», expuso Hurtado en su carta de renuncia presentada este 17 de febrero a la junta directiva nacional de ese partido.

El pasado 29 de enero el CEN suspendió por un año como fiscal nacional a Hurtado, acusándolo de violar los estatutos del PLC, porque en grabaciones de una conversación telefónica con otros miembros de la organización, se le escucha expresar molestia por las pretenciones de Flores de Alemán de que se amplíen el período para hacer las campañas y organización de las asambleas municipales, departamentales y nacionales para elegir a las nuevas autoridades.

«Yo renuncio al cargo de Fiscal Nacional, pero no renuncio a mi afiliación al Partido Liberal Constitucionalista. Procedo de esta forma porque todo lo que a ellos (directivos nacionales) han hecho es ilegal, y lo hacen porque su siguiente paso es inhibirme, alegando que estoy sancionado para impedirme que me postule a cargos en las directivas municipales, departamentales o ante el Comité Ejecutivo Nacional. Todo esto es político, para impedir que aspire a un cargo en las estructuras nacionales. Así intentan cortar las aspiraciones de otros que ya no quieran a los mismos de siempre dirigiendo el partido», dijo Hurtado a LA PRENSA.

Lea También: PLC reitera amenaza de que «no tolerará» que sus miembros hablen mal de directivos nacionales

Aunque en los audios Hurtado no menciona el nombre de María Fernanda Flores, por las críticas que se le escucha se entiende que se refiere a la también diputada, quien pretendería que se ampliara el proceso de las asambleas porque tendría problemas para conseguir los votos necesarios para ser electa como presidenta del partido e incluso podría quedar fuera de la directiva nacional.

El CEN y la junta directiva nacional del PLC las dirigen Jamileth Bonilla, Martha McCoy, Miguel Rosales, Silvio Américo Calderón así como la misma María Fernanda Flores, siendo todos viejos aliados del caudillo Alemán Lacayo.

Arnoldo Alemán fue otro de los verdugos

Alemán Lacayo también fue parte de los verdugos contra Hurtado puesto que fue quien presentó la queja por las críticas a su esposa que se escuchan en las grabaciones telefónicas, pero también votó porque se suspendiera por un año al fiscal nacional y participó en el proceso en que la junta directiva le ratificó la sanción, este lunes 17 de febrero.

Hurtado expuso en su renuncia que los audios que se usaron para castigarlo no podían ser aceptados como prueba porque «son manipulados», en ellos «no se menciona nombre de la persona aludida» Flores de Alemán, tampoco se «escucha en ningún momento palabra soez injuriosa y calumniosa», «vulgar contra ninguna persona» ni denigrante contra ningún género», como argumentó el CEN para suspenderlo como fiscal nacional.

Martha McCoy, secretaria de actas del CEN, refirió que la sanción a Hurtado «no lo inhibe» como candidato a cargos en las directivas nacionales. El hecho que Flores de Alemán fuese juez y parte en el proceso de castigo a Hurtado, a pesar de que la diputada es la parte ofendida, para McCoy no es un actuación antiética debido a que los estatutos del PLC no le impiden. «Los estatutos del partido no inhiben a nadie de participar en el proceso como este caso, aunque sea un directivo contra otro miembro», dijo McCoy.

No investigan el espionaje a sus miembros

Lo que sigue ignorando las autoridades del PLC es el espionaje que se ha denunciado que sufren los grupos que demandan una renovación total de las estructuras, empezando por cambiar a los aliados de Alemán Lacayo, incluida su esposa. Los audios que se usaron como prueba contra Hurtado fueron filtrados a Flores de Alemán, sin que se diese una investigación para determinar quiénes grabaron la conversación telefónica y cómo las hicieron llegar a la diputada.

Hurtado en su carta de renuncia expuso una serie de violaciones a los estatutos del PLC en su proceso como en que no se formalizó la queja en su contra por escrito ni presentada a la presidenta nacional, María Haydée Osuna, para que analizara si había fundamento para elevar el problema ante el CEN para que resolviera el caso.

Una de las percepciones políticas que deja la crisis en en PLC que criticar a Flores de Alemán trae como consecuencia que los procesos internos del partido liberal se aceleren puesto, que según lo expresado por Hurtado y lo explicado por la secretaria de actas del CEN, cuando las grabaciones le llegaron a la diputada Flores de Alemán y su esposo, convocaron a una reunión urgente el mismo 29 de enero donde aprobaron suspender a Hurtado como fiscal nacional por un año.

No le aceptan la renuncia y confirman castigo

En un acto de demostración de fuerza contras los detractores, la directiva nacional del PLC no le aceptó la renuncia como fiscal nacional, sino que le ratificó la suspensión por un año, lo que para Hurtado «es otra ilegalidad».

Explicó el afectado que como no apeló la suspensión sino que renunció al cargo, los directivos nacionales en base a los estatutos solo debían aceptarla porque «no tiene potestad para decidir si la aceptan o no».

Sin embargo, este lunes la junta directiva del partido sometió a votación la renuncia irrevocable de Hurtado con los directivos departamentales y municipales, quienes la rechazaron por mayoría, según McCoy.

«Con esa votación tratan de hacer como que mi renuncia nunca existió y por tanto mi sanción sigue activa. Esa jugada es política, pero no pueden detener el proceso porque mi renuncia como fiscal nacional (del PLC) se la presenté al Consejo Supremo Electoral donde no pueden frenar el procedimiento puesto que no se me puede forzar a seguir en un cargo», refirió Hurtado.

La secretaria de actas del CEN, Martha McCoy, explicó que el castigo a Hurtado por haber criticado a Flores de Alemán la ratificaron 39 de los 56 integrantes de las directivas nacionales, departamentales y municipales de la organización política, que incluye a los miembros del Comité Ejecutivo.

En la votación nueve miembros votaron en contra de la sanción y ocho se abstuvieron, según McCoy.

La secretaria McCoy explicó que se rechazó la renuncia de Hurtado al cargo de fiscal nacional «porque la presentó a destiempo», y debido a que tampoco presentó por escrito una apelación ante la junta directiva contra la sanción, que en primera instancia le aplicó el CEN.

«Él no apeló a su tiempo, mientras la junta directiva decidió no aceptarle la renuncia. El fiscal nacional ya había pasado por el proceso y la junta directiva tenía en este caso los argumentos de la parte ofendida y el afectado, quien pidió disculpas por lo que se le escucha claramente decir en las grabaciones en contra de una miembro del PLC, que se consideraron una infracción grave» , refirió McCoy.