Nicaragua tendrá una planta de gas, de capital estadounidense. Gobierno debe divulgar tarifa de compra pactada, dicen especialistas

El Gobierno de Daniel Ortega debe revelar a cuánto pactó la compra de electricidad con New Fortress Energy para determinar en qué beneficiará la elevada tarifa eléctrica de los hogares una planta de gas natural en Nicaragua y evitar el fiasco con los contratos que ha hecho con otras empresas de energías renovables, consideraron ayer especialistas en temas del mercado energético.

Este lunes la polémica Dissnorte- Dissur, avalado por el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Nicaragüense de Energía, firmó a puertas cerradas un contrato de compra venta de energía por 25 años con New Fortress Energy, de capital estadounidense, para que construya una planta de gas natural, con capacidad de generar 300 megavatios, con la que prometen abaratar la tarifa eléctrica a las familias, según informaron autoridades.

La planta estará situada cerca a Puerto Sandino y suministrará energía a la red eléctrica nacional de Nicaragua.

Patricia Rodríguez, consultora el temas energético, manifestó que la planta de gas natural es necesaria, sobre todo porque vendría a bajar los elevados costos, sin embargo considera que es vital conocer qué precio pactó el Gobierno y la Distribuidora Disnorte- Dissur con New Fortress Energy.

“Lo más importante es saber qué precios negociaron, porque un contrato de ese tipo debió ser público. Nosotros si necesitamos una planta de gas natural porque los precios del gas están disociados de petróleo, desde hace varios años y hay mejores precios en el gas que en el petróleo, pero es una planta que no necesitaríamos ahorita y menos de esa capacidad de 300 megavatios, contratar una planta de ese tipo ahorita significa que vamos a pagar una potencia firme, desde el año que viene; si es que se construye el año que viene”, dijo Rodríguez.

De igual César Zamora, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN) señaló que conocer los términos del Contrato por Potencia Firme y Energía (PPA, por sus siglas en inglés) es sumamente importante.

“Para Nicaragua es una buena noticia saber que se va a construir esta planta de gas natural, sobre todo por lo que significa reducir los costos de energía, yo pensé que el proyecto no se iba a realizar, pero sí es importante conocer cuál va ser el precio”, dijo Zamora.

En los últimos años el Gobierno ha suscrito acuerdos de compra-venta de electricidad con inversionistas extranjeros en el campo de la energía renovable, pero las tarifas de compra han sido tan altas que ahora producir este tipo de energía es más costosa que la generada a base del crudo, lo que ha creado una fuerte distorsión en el mercado nacional.

Por ejemplo uno de los contratos de energía eólica fue pactado a 95 centavos de dólar el kilovatio hora fijo, mientras que la térmica se vende con base en un contrato que es variable, y si el precio fuel oil anda en 45 dólares por barril, el precio por kilovatios hora andaría por debajo de los 85 centavos de dólar, explicó en su momento el economista Javier Mejía, del Centro Humboldt.

Hasta ahora estos son los detalles que se conocen sobre lo que será la planta de gas natural que construirá New Fortress Energy.

1. ¿Cómo funcionará la empresa de gas natural?

Una fuente de New Fortress detalla que la empresa abastecerá a la central eléctrica con gas natural mediante una terminal, que almacenará y regasificará el gas natural licuado (GNL), ubicada costa-afuera en las cercanías de Puerto Sandino. Bajo los términos establecidos en el PPA, la empresa espera proveer 700,000 galones de GNL diarios.

“Lo que se hizo fue un contrato de compra venta de energía, que implica la construcción de la planta de regasificación para poder importar el gas natural, ya que ahorita el país no tiene la capacidad de importar gas natural, para transportarlo se licua a una temperatura de 160 grados bajo cero y para generar energía lo tienen que volver a gasificar, entonces eso lo haría una planta de regasificación costa afuera, ¿qué eso? es una serie de tuberías a la que llega el barco descargar el gas y por un tubo lo pasa, la planta que recibe eso la transforma en electricidad”, explica.

2. ¿Cómo se financiará el proyecto?

La empresa señaló en un comunicado que el proyecto se financiará “con liquidez disponible” y fondos provenientes de operaciones existentes. Los medios de propaganda del Gobierno dijeron que New Fortress Energy invertirá en este proyecto unos 700 millones de dólares, algo que aún no es confirmado por la propia compañía, que afirma que por ahora no tienen estimación de inversión para el proyecto.

“Para que arranque la construcción hay una serie de permisos y de ajustes que se tienen que hacer, sí es un proyecto grande de 300 megawatts, que implica una inversión elevada; sí es un monto importante, pero ellos (los inversionistas estadounidenses) no han especificado el monto de cuánto podría costar, yo creo que es porque es una fase preliminar de proyecto”, indica la fuente ligada a la empresa norteamericana.

Sin embargo se conoció que un millón de dólares cuesta en inversión producir cada megawatt de energía a base de gas natural, es decir que si la planta genera 300 megas, está estaría costando 300 millones de dólares, sin incluir la inversión de la planta de regasificación.

Respecto al origen del los fondos a invertir en Nicaragua, la fuente comentó que New Fortress desde enero 2019 entró a la Bolsa de Valores, por lo que es una empresa financieramente sólida. “No ha tenido problemas de desarrollar un proyecto por falta de financiamiento, todo el monto de inversión que vendría para desarrollar la infraestructura y la planta de generación todo es a costo de la compañía”, precisó la fuente.

3. ¿Por qué se han interesado en Nicaragua?

Siendo un proyecto sumamente relevante y tomando en cuenta que Nicaragua atraviesa una de sus peores crisis política que ha afectado el clima de inversión y la seguridad jurídica, ¿por qué esta empresa norteamericana está interesada en invertir en Nicaragua?

“En Nicaragua el costo de electricidad es excesivamente alto comparado a la región, además vieron una oportunidad de hacerlo en Nicaragua porque entendido que tienen compromisos ambientales bastantes ambiciosos, fue un tema de compatibilidad bastante interesante”, dijo la fuente.

4. ¿Cuándo estarán listos los estudios y la planta?

Lo que ha dicho la compañía es que una vez que se aprueben todos los permisos, ambientales, de construcción, social, entre otros, la construcción tarda un año, mientras no se logren los requisitos exigidos por las leyes en Nicaragua la obra permanecerá sin iniciar.

No obstante, en su comunicado oficial la empresa estimó que la terminal y la central eléctrica inicien operación comercial en la segunda mitad de 2021, es decir que esperan que los permisos se procesen de forma expedita.

5. ¿Cuánto pueden disminuir los costos con esta energía?

La empresa no precisa cuánto podría disminuir la tarifa a los nicaragüenses al generar energía con gas natural, porque señala que es un tema bastante técnico. Solamente precisó que el GNL es sustancialmente más barato que el diesel y el fuel oil, derivado de petróleo que se utiliza para la generación de energía.

6. ¿Inversión estadounidense en momento de castigo a Nicaragua?

La fuente dijo que New Fortress Energy que sí comparte la preocupación internacional sobre la situación en Nicaragua, pero que esto no impedía realizar la inversión.

“Por supuesto (preocupa la situación de Nicaragua), pero no vemos eso como un impedimento para un desarrollo de un proyecto a la largo plazo en el país, el compromiso no es con el gobierno, ni con la coyuntura actual, sino con el país a largo plazo, este proyecto es de 25 años, si se renovara no será de un año, pero sin duda existe esa preocupación”, precisó.

7. ¿Quién es New Fortress?

New Fortress se ha dedicado hacer infraestructura primordialmente en Estados Unidos y el Caribe, tiene planta importante en Jamaica, y está trabajando en Puerto Rico y México. También están considerando proyectos en toda la región, “porque la misión de la compañía, es traer soluciones de gas natural eficiente en países en vías de desarrollo, el gas natural no es renovable, pero es un combustible limpio compatible con la generación renovable, ayuda a fortalecer la red de distribución”.

8. ¿Proyectos retrasados en otros países?

En Puerto Rico, el grupo de estudio Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) pidió a la gobernadora Wanda Vázquez Garced reconsiderar convertir a gas natural las unidades 5 y 6 de la central eléctrica de San Juan, de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tras conocer informes sobre los problemas económicos que se le atribuyen a la empresa New Fortress Energy (NFE), según informaron medios internacionales.

Tom Sanzillo, director de Finanzas de IEEFA, advirtió que NFE, la empresa contratada para la conversión y suministro de gas natural, se enfrenta a una situación financiera difícil y tiene un historial de retrasos en sus proyectos.

Al respecto, la fuente cercana a la empresa señaló que no conoce los detalles de ese proyecto en específico informado por los medios internacionales.