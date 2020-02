Sheynnis Palacios, Miss Mundo Nicaragua 2020: «No pienso competir en otro concurso de belleza nacional»

Este sábado, 15 de febrero, Sheynnis Palacios se coronó como Miss Mundo Nicaragua 2020, a tres días de su coronación dice sentirse feliz, pero consciente de que será un año de muchos cambios positivos en su vida.

«Voy a sacar una parte de la mejor versión de Sheynnis, voy a trabajar en eso y durante en el proceso ver mis nuevas cualidades», dice esta joven que en 2016 se coronó como Miss Teen Nicaragua.

En esos cambios positivos, está hacerse una mujer independiente completamente y poder ayudar a las demás personas. «Hay quienes dicen que cómo vas a poder a ayudar a alguien si apenas tenés 19 años, pero creo que con el trabajo y el conocimiento adquirido todo es posible», expresa la estudiante de Comunicación Social en la UCA.

Sobre si después de ganar la corona de Miss Mundo Nicaragua piensa participar en otro concurso de belleza nacional, dice que no, que Miss Mundo es la plataforma más completa, porque no solo te ven por un cuerpo o una cara bonita, sino porque quién sos. «Yo veía varios defectos míos y me costaba mucho encontrar mis virtudes, entré a Miss Mundo y comencé a verlas, y eso lo agradezco. Este concurso me ayudó a reforzar las áreas que tenía débil, como la disciplina, la independencia, y esforzarme más para lograr una meta», agrega Palacio de 1.77 metros de estatura.

Sobre quienes critican su respuesta final en el concurso, dice que en ese momento tenés muchas ideas en la cabeza, a parte de la presión de estar en un escenario. «Sabía lo que iba a decir, pero se me vivieron demasiadas cosas, a parte de la presión del tiempo para contestar».

El concurso Miss Mundo se enfoca mucho en la labor social que realiza cada una de sus participantes, por esa razón quieren seguir trabajando en su proyecto «Sonrisas que enseñan», junto a Operación Sonrisa, así como garantizar alimentación a las personas que llevan a los niños a los talleres, «porque yo digo que para que los niños puedan tener fuerza, los familiares deben tener fuerza y cuando uno no se alimenta de la manera correcta no va a hacer el mismo trabajo».

Para representar bien al país a nivel internacional, dice que tiene que mejorar y hacer más fluido su inglés. «Hace cuatro meses termine mis cursos en el Americano, porque esa es una puerta que me va a abrir más puertas, además de encontrar campañas, en donde pueda abordar diferentes temas y problemáticas que sufre el país, como la falta de valores, así como el tema del acoso que es un tema que he vivido en carne propia».

Expresa que en un momento pensó operarse los senos, pero ahora esa es una idea que todavía no la tiene tan convencida. «Voy a trabajar fuerte para representar dignamente a Nicaragua, de eso pueden estar seguros. Gracias a cada persona que me apoya».

