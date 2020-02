Hombre mata a su madre a pedradas en Matagalpa porque ella se negó a darle dinero para seguir tomando licor

Justiniano Ramos mató de una pedrada en la cabeza a su madre, Felicita Fernández, de 85 años, la madrugada de este martes en la comunidad Las Tejas, jurisdicción de Matagalpa. La anciana murió de forma instantánea.

De acuerdo a información extraoficial, el hombre llegó a la casa de su madre, exigiéndole dinero para seguir bebiendo licor y cuando esta se lo negó, el sujeto la empezó a golpear.

Fernández trató de huir de la paliza de su propio hijo y buscó ayuda en la casa vecina, pero imposible. Su hijo la siguió y le lanzó varias piedras hasta matarla.

El hombre huyó del lugar al momento, pero luego fue capturado por la Policía.

Cuatro parricidios en el año

Con este caso ya suman cuatro los parricidios que han ocurrido en lo que va del 2020.

Uno de estos casos que ha conmocionado a los nicaragüenses es el del sujeto que mató a su mamá Martha Gómez Martínez, de 50 años, con una raja de leña en Waslala. Por este caso Denis Flores Gómez fue condenado a 30 años de cárcel.

El sujeto primero golpeó a su madre con la raja de leña y luego le propinó varias cuchilladas. Flores también le dio puñetazos en el abdomen.

“Yo lo que hice fue por vengarme por una muchacha que me despreció y me enloquecí por ella. Como no la pude agarrar maté a mi madre, no me arrepiento”, dijo el hombre a los periodistas después de la audiencia donde admitió hechos.