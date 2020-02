Las deidades del falso templo

“ En el principio la oscuridad escondía la oscuridad… Uno solo respiraba por su propio poder… La voluntad descendió en el principio, siendo la primera semilla del pensamiento…” (Rig Veda).

Ese texto escrito en sánscrito arcaico data de al menos mil trescientos años antes de nuestra era, aunque la tradición oral es siglos anterior a la invención y uso de la escritura.

En el Libro del Génesis hay también referencia a la voluntad de un dios creador preexistente, pero no hay referencia al pensamiento. Los creados le debían sumisión al creador so pena del castigo. Y así fue según el texto escrito en hebreo antiguo, siglos después del Rig Veda. Los creados fueron castigados por haber llegado al entendimiento, a razonar por sí mismos, a la desobediencia. Ese fue el pecado original, la libertad de pensamiento —y la desobediencia—, que no fue contemplada en las tablas del profeta —el del dios unificador de los hebreos—, que rivalizó con los sacerdotes del poderoso vecino Baal Zebub.

Un dios o dioses creadores no son prerrogativa de civilización alguna. En todas se hace referencia a esas entidades. Todas las reclaman con distintos nombres y circunstancias. Unas como pareja varón y mujer, otras como una tríada; y otras, muy pocas por cierto, como uno solo (de género masculino).

Esos conceptos provienen de una antigüedad mayor de la que podemos imaginar, lo mismo que hijos de dioses nacidos de vírgenes mortales. A esos conceptos algunos los llaman mitología, otros fe. ¡Y tantos han muerto por imposición de un criterio sobre otro para dirimir asuntos terrenales!

Según se desprende de los textos védicos, interpretados por un tal Buda Gautama más de cuatrocientos años antes de nuestra era, concluyo que no sería factible la llegada a la iluminación de los políticos desfasados, oportunistas y corruptos de por aquí. Solo accederían a la reencarnación hacia abajo en la escala orgánica, hacia las amebas, que son parásitos intestinales unicelulares.

Importa comprender por tanto, que si bien aquí la pareja continua reprimiendo para mantener el poder —por creerse profetas de deidades castigadoras— reencarnarán como amebas cuando llegue su tiempo. La pareja no admite la libertad de pensamiento ni la tolerancia hacia quienes disienten. Exigen obediencia ciega so pena del castigo. He ahí la diferencia con quienes disciernen y no tienen temor de hacerlo. Mis respetos de nuevo a los de la Alianza Cívica, a los de la UNAB y a quienes rehúsan la esterilización del intelecto. Aceptan deliberar en la diversidad por más difícil que eso sea. Dejen que los necios se aglutinen entre ellos mismos para que vayan por separado a las elecciones. La Coalición Nacional es la que interesa. La alternativa es la destrucción (Shiva), una de las deidades del falso templo.

El autor es doctor en derecho.