Tibia presentación del Bloque de Centro Derecha, impulsado por políticos conservadores

El Bloque Centro Derecha, que impulsa el movimiento República Avanza del político conservador Noel Vidaurre, no tuvo la asistencia esperada en su presentación. Los asistentes al acto de presentación del Bloque, no ocupan ni la mitad de los asientos en el auditorio reservado en un hotel capitalino.

La actividad estaba programada a las 10:00 a.m. A las 10:50 a.m. no había comenzado porque no había llegado Noel Vidaurre.

Así estaba el auditorio en el cual se iba a dar el lanzamiento del denominado Bloque de Centro Derecha, impulsado por el político conservador Noel Vidaurre, media hora después cuando estaba programado el inicio del acto político.

El político conservador llegó a eso de las 10:55 a.m. lo que dio pie al inicio del acto. Vidaurre se presentó como el coordinador general del Bloque Centro Derecha República Avanza.

Esta iniciativa política tuvo un fuerte cisma cuando diversos partidos y personajes, se desmarcaron cualquier vinculación con la misma, lo que gradualmente los fue dejando solos en el escenario político nacional.

Miguel Rosales, una de las principales figuras del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) había sido anunciado como uno de los principales promotores del Bloque de Centro Derecha, pero éste rápidamente aclaró que su presencia cuando se dio a conocer la iniciativa fue en «carácter personal» y que en ningún momento representa una vinculación con esta organización y mucho menos de parte del PLC.

Otro de los que se desmarcó tajantemente fue Medardo Mairena, dirigente del Movimiento Campesino, y quien reo político de la dictadura orteguista.