Román González, el peso pequeño con más dinero de la historia: ganará más que el campeón de la AMB y acumula más de tres millones de dólares en su carrera

Para el año 2015 cuando Román González noqueó en dos asaltos a Edgar Sosa no solo celebró el triunfo y el impacto conseguido en estados Unidos en su debut con HBO, sino que disfrutó haber roto la barrera del millón de dólares en su carrera como boxeador sumando esos 200,000 dólares ante el mexicano. La figura pinolera tuvo que esperar 42 peleas en total para para presumir haber acumulado esa cantidad. Combate a combate Chocolatito convertía sus bolsas en las mejores. La primera negociación de Carlos Blandón como apoderado del púgil fue ante Akira Yaegashi por el tricampeonato, acordó con Teiken Promotion alcanzar la cifra de 110,000 dólares, luego en su primera defensa contra Rocky Fuentes subió a 120,000 dólares.

A partir de la firma con HBO, llegar a los dos millones de dólares en su carrera no fue tan complicado. La caja registradora de Román comenzó a incrementar ante Brian Viloria (250,000 dólares) y McWilliams Arroyo (300,000). Cuando Román “Chocolatito” González iba en busca del tetracampeonato mundial contra Carlos “el Príncipe” Cuadra, el combate estuvo a punto de cancelarse. El equipo del nicaragüense pedía sin ceder el millón de dólares. La empresa HBO puso un ultimátum: 400,000 dólares o no hay pelea. Chocolatito no tuvo otra opción y su apoderado Carlos Blandón dio el visto bueno para la realización. Luego llegó Rungvisai en Nueva York, en la mejor pelea de González. Se embolsó 550,000 dólares y en la revancha, a pesar de no tener el cetro mundial por el despojo en la primera pelea, HBO le pagó 600,000 dólares.

Te puede interesar: Cae el campeón: el Liverpool es bajado de la nubes por un monumental Atlético de Madrid

Con la televisora estadounidense solo en esas últimas cinco peleas, la figura de los pesos pequeños sumaba 2.1 millones de dólares, más el primer millón logrado hasta Edgar Sosa, Chocolatito ya se catalogaba como un pugilista que pasaba la barrera de los tres millones de dólares.

Han pasado casi tres años de esa fatídica derrota por nocaut contra Rungvisai y González se encamina otra vez en busca de una bolsa de un millón de dólares. Sorpresivamente cuando regresó del nocaut ante Moisés Fuentes en un combate sin ninguna importancia y a 10 asaltos devengó 200,000 dólares y ahora, nuevamente en Estados Unidos contra el campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el británico Khalid Yafai se confirmó un salario de 300,000 dólares, mientras que el campeón 200,000. La última vez que Román había ganado esa cantidad fue en abril de 2016 en el combate frente a McWilliams Arroyo, en la que fue la última pelea en las 112 libras para luego saltar al peso súper mosca.

Lea además: El entrenador nicaragüense que estuvo en Inglaterra contra Khalid Yafai hace su pronóstico: «Román González gana por decisión»

Si de los 3.1 millones de dólares contabilizados hasta la segunda pelea con Rungvisai se le agregan lo de Fuentes y ahora Yafai –sin incluir la pelea ante Diocos en Japón la cual no se conoció la bolsa–, el tetracampeón nicaragüense acumula un total en su carrera de 3.6 millones de dólares a base de puño y sacrificio. Difícilmente Michael Carbajal y Humberto “la Chiquita” González alcanzaron esa cifra en toda su carrera.