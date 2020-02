Si economía de Nicaragua se contagia con el coronavirus, efectos serían devastadores. Estos son los posibles escenarios, según economistas

La economía de Nicaragua no está bien, no tiene la fortaleza suficiente como para afrontar el efecto interno que el virus provocaría. Los economistas nicaragüenses creen que aunque el virus no aterrizara en el país, los efectos no se dejarán de sentir.