Arrecia acoso del Fisco. “Las empresas están llegando a la DGI con hasta 50 cajas de archivos entregando todo tipo de información», dice Cadin

En la recta final del plazo que tienen las empresas para declarar su renta correspondiente al 2019, la Dirección General de Ingresos (DGI) ha aumentado la presión contra el sector privado, que abarca pedir exagerada cantidad de información contable y económica de las empresas, denunció ayer la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin).

Tal es el acoso que “las empresas están llegando a la DGI con hasta cincuenta cajas de archivos entregando todo tipo de información e información que no están ni en los reglamentos”, describió Sergio Maltez, presidente de Cadin, en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la reunión de media semana de los miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

Estos hechos, según Maltez, se han visto principalmente en las últimas dos semanas, es decir a las puertas del cierre fiscal.

De hecho la DGI en su cuenta de Twitter desde hace 15 días está alertando del próximo cumplimiento de la fecha fatal que tienen las empresas para presentar su declaración de cierre del año fiscal 2019, próximo 29 de febrero, un mes de antelación con respecto al 2018 cuando se dio en marzo. Con la reforma tributaria se acortó el plazo.

El 4 de febrero de este año, el Fisco además amenazó con hacer uso de su nueva facultad otorgada con la reforma tributaria del año pasado: publicar el listado de las empresas que están en mora.

Más arbitrariedades

Maltez explicó ayer que ante la gran cantidad de información que la DGI está pidiendo a las empresas, al margen de lo establecido en la ley, las empresas con planilla con bastante personal han decidido incluso sacar de su rutina diaria a trabajadores para dedicarse por hora a organizar la documentación solicitada por el Fisco.

“Hay empresas que tienen hasta 400 o 500 empleados y tienen hasta veinte o treinta personas dedicadas hasta 14 días para poder estar resolviendo este tipo de situaciones con la DGI, y hay diferentes tipos de arbitrariedades que están sucediendo, como por ejemplo que vos querés entregar tu carta pidiendo, por ejemplo, una compensación de IVA, y no te la quiere ni recibir la DGI”, explicó Maltez.

Hasta 60 días sin solvencias fiscales

La Cámara de Industrias de Nicaragua también denunció que desde hace 60 días las empresas no están recibiendo los estados de cuenta fiscales, para que estas estén al tanto de su situación con la DGI.

“No sé al final cuál es el objetivo de todo esto, porque al final son empresas que necesitan sus solvencias fiscales, si no estuvieran al día no tuvieran sus solvencias, hay algunas que no las están dejando entrar a la Ventanilla Única Tributaria (VET) porque están poniendo otros tipos de obstrucciones y como ahorita estamos en cierre fiscal entonces es cuando más presión tenés”, expresó.

«En las últimas semanas ha habido un abuso completo con el tema de la DGI, las empresas están llegando a las cámaras y vamos a tener un foro fiscal la próxima semana donde vamos a abordar estos temas para de alguna manera mandar un mensaje de lo que está sucediendo”, enfatizó Maltez.

