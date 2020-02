«Gracias por haberme amado incondicionalmente». El mensaje de Rodner Figueroa tras la muerte de su madre

“Descansa en paz amor eterno”, escribió Rodner Figueroa, copresentador del programa Al Rojo Vivo, en su Instagram. El mensaje es acompañado por un video donde aparecen los mejores momentos vividos junto a su madre, Eucaris Rigual, quien falleció este miércoles.

La madre de Rodner, a quien siempre la veíamos muy elegante, con una sonrisa y acompañando a su hijo a todos lados, llevaba tiempo batallando contra una enfermedad.

En su publicación considera a su madre «el regalo más grande» que le dio Dios, además le agradece el amor incondicional que le dio y promete honrar su espíritu alegre y su pasión por la vida.

«Gracias por haberme amado incondicionalmente y haberme desbordado de amor toda tu vida. Eres el regalo más grande que me dio Dios. Que privilegio ser tu hijo y haber nacido de tu vientre. Gracias por regalarme siempre una sonrisa, cobijarme en tus brazos y arroparme de cariño», escribió.

Agregó: «Eres el más puro amor que he conocido y me enseñaste a amar incondicionalmente de una manera generosa. No conocías el egoísmo y fuiste pura de corazón. Honraré por siempre tu espíritu alegre y esa pasión por la vida disfrutando de los más simples placeres de la vida».

Rodner concluyó su mensaje diciéndole a su madre que desde ya la extrañaba, pero que estaba en paz y sereno. «Lo que soy y todo lo que he hecho en la vida ha sido para llenarte de orgullo y satisfacción. Estoy contento de saberte libre y de pensar que estás reunida nuevamente con tu seres queridos. Nos volveremos a ver para fundirnos en un abrazo eterno. Tu cocoliso que te ama y siempre te amará. Love you endlessly Mom. Mi eucaliptus».

Las muestras de apoyo y cariño de sus compañeros de profesión, así como sus seguidores en las redes sociales, no se hicieron esperar.

En abril de 2019 Rodner perdió a su padre. «Llévame siempre de tu mano que tú siempre estarás dentro de mí», dijo en ese momento.

En marzo de 2015 Rodner Figueroa fue despedido de Univisión tras decir que la primera dama Michelle Obama parece parte del elenco de «El planeta de los simios». «Bueno, ojo, Michelle Obama ustedes saben que parece del elenco de ‘El planeta de los simios’, la película», dijo Figueroa y soltó una risa en ese momento.