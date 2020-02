Poder comer una vez el día se ha vuelto una hazaña para los habitantes de la comunidad Santa Clara, territorio Wangki Twi Tasba Raya, en Waspam, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Los niños logran comer por la merienda del colegio, mientras que los adultos, rebuscan los alimentos en las comunidades cercanas.

Desde la masacre en la comunidad Mayangna Alal, en la Reserva de Biosfera Bosawas, el 29 de enero, y la agresión que sufrió una adolescente de la comunidad Santa Clara -el 16 de febrero-, los habitantes temen salir de sus casas y visitar sus parcelas.

«Desde esa fecha (29 de enero) ellos (colonos) siempre están viniendo (a la comunidad). La gente llegaba a traer unos bastimentos a las plantaciones pero cuando venían se los encontraron a las orillas del carril (división de tierras), el pueblo les tiene miedo, ellos siempre andan con buenas armas y nosotros no tenemos nada, por eso es que uno les tiene miedo. Cuando uno mira, ya estamos temblando», dijo a LA PRENSA con un difícil español, el miskito Dionisio José Rusbell, juez local de Santa Clara.

Líderes de las comunidades indígenas han denunciado a lo largo de los años la invasión de colonos que asaltan, asesinan y se apropian de las tierras de los comunitarios para extender la frontera agrícola.

En la comunidad de Santa Clara viven alrededor de 1,700 personas, aseguró Rusbell, y en la zona aún no hay invasión de colonos, aunque sí están rodeados de estos grupos.

Sin comida ni medicinas

«Ahorita estamos bien mal por la comida, porque no llegamos a la parcelas a traer bastimentos porque en esos lados entran los colonos», señaló Rusbell, quien agregó que la situación se agrava, porque también hay una escasez de medicinas.

«Tenemos problemas para darle comida a los niños, ahorita no hay pastillas, hay enfermeras pero las cajas las tienen vacías. Las enfermeras llegan al hospital de Waspam y le dan un saquito de medicamentos pero eso no llega ni a una semana», denunció Rusbell.

Para que las personas adultas puedan comer, los jóvenes indígenas se movilizan a la comunidad cercana Tasbapain a buscar alimentos como guineos, pijibay o coco. Sin embargo, los lugareños de esa comunidad han visto con recelos esa acción.

«Ahorita tenemos una comidita de la escuela que están dando y eso es para los muchachos que están en la escuela, pero la gente por tanto miedo no duermen en la casa, hay gente que tienen tres o cuatro hijos. Yo le dije (al juez local de Tasbapain) no le hagan daño a la comunidad, ahorita tenemos problemas de comida. Si no llegan a robar (los jóvenes), nosotros vamos a morir de hambre. Alcaldías hay, autoridad hay, pero no vienen apoyar en nada ni en un puño de sal», lamentó Rusbell.

Comunidad Alal pide justicia

Una situación menos drástica vive la comunidad el Alal, que después de la matanza del 29 de enero han tratado de volver a sus rutinas del día. Un líder comunitario, que prefirió el anonimato, dijo que lo que las familias quieren justicia, paz y seguridad.

«Ahorita la gente está construyendo sus casitas, pero las amenazas siguen, ha habido un intento de ataque pero en nuestra comunidades no han atacado… Lo que nosotros pedimos es que se haga justicia, la paz, tranquilidad, seguridad y protección a nuestras comunidades y reserva Biosfera de Bosawas», compartió la fuente.

El líder de Alal denunció el despale desmedido de los bosques, y exigió al régimen orteguista el saneamiento de la tierra de la invasión de los colonos.