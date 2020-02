Adolescente indígena que fue herida de bala sigue sin recibir debida atención

La adolescente Diajaira Lacayo Wislow, de 15 años, sigue sin recibir la debida atención luego que fuera herida por arma de fuego en su mandíbula, el domingo 16 de enero, en la comunidad Santa Clara, territorio Wangki Twi Tasba Raya, en Waspam.

Lacayo Wislow fue trasladada el lunes 17 de enero al hospital de Bilwi, Puerto Cabezas, pero hasta al mediodía de este miércoles, los doctores aún no habían revisado la herida, declaró Jonaisy Dixon Wislow, hermana de la víctima.

Según la familiar, durante estos tres días de hospitalización, el médico se había hecho presente solo el martes, pero no brindó ningún diagnóstico.

«No dice nada (el doctor). Ella está mal», expresó escuetamente Dixon Wislow, quien agregó que su hermana aún mantiene su rostro inflamado. Sin embargo, la mañana de este miércoles, la adolescente ya pudo ingerir líquido.

De acuerdo a los habitantes de la comunidad miskitu, los responsables del hecho del domingo fueron los colonos, quienes asedian y amenazan a la comunidad.

Policía pendiente de investigación

Dionisio José Rusbell, juez local de la comunidad de Santa Clara, afirmó a LA PRENSA que la Policía Orteguista llegó al lugar hasta este martes 18 de febrero, dos días después del hecho, para «investigar» pese a que el mismo domingo había informado a los oficiales sobre el suceso.

«El domingo llamé a la policía y me dijo ‘ahorita no tengo camión, la camioneta está en Puerto Cabezas’. ¿Y ahora cómo va a resolver el problema? Venga a verlo porque ustedes son las autoridades (y) la gente está sufriendo. ‘Bueno, cuando la camioneta venga llegamos’, me dijo (la Policía)», relató Rusbell.

Y pese que los oficiales confirmaron la denuncia, la policía aconsejó que los comunitarios mantuvieran «vigilancia». «Yo le dije, usted son autoridades, vayan y díganle a esos colonos que desalojen porque aquí en Santa Clara no hemos vendido un pedazo de tierra ni la hemos alquilado», declaró el líder comunitario.

Hasta el momento, la policía de la zona no ha realizado mayor presencia en la comunidad, ni se ha brindado detalles del avance de la investigación, agregó Rusbell, que señaló que los habitantes están bajo temor por un nuevo ataque de los colonos.