Director de la Real Academia Española llega a Nicaragua

El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, arribó este jueves a suelo nicaragüense, donde presentará el «Diccionario panhispánico del español jurídico», que contiene palabras jurídicas de los países hispanoamericanos.

Muñoz, miembro de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y miembro honorario de la Academia Nicaragüense de la Lengua, aseguró durante una conferencia de prensa realizada en el edificio de Invercasa, en Managua, que la misión de la RAE es “cuidar la unidad de la lengua española que hablan 580 millones de personas”.

La visita de Muñoz a Nicaragua es parte de una gira que realizará por seis países de América Latina para construir lazos de cooperación, así como ver proyectos y problemas que enfrentan en la actualidad los académicos de la región. Antes de Nicaragua, el presidente de la RAE visitó Cuba y Panamá, y posteriormente visitará Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana.

Francisco Arellano Oviedo, presidente de la Academia Nicaragüense de la Lengua y María Auxiliadora Rosales, secretaria de la Junta Directiva de la ALN, acompañaron al director de la RAE.

El director de la RAE se refirió a temáticas como el uso de los extranjerismos, el lenguaje en las redes sociales y lenguaje inclusivo, de este último aseguró existen dos conceptos, el primero determinado por el discurso referido a hombres y mujeres, al que llamó «desdoblar».

Sobre el otro concepto de lenguaje inclusivo, Muñoz explicó que no es más que la forma «con que están escritas nuestras leyes, constituciones, el desdoblamiento continuo no es incorrecto desde el punto de vista gramatical, no está prohibido por ninguna academia, pero no se usa porque no es tan estético».

Sobre los extranjerismos en el lenguaje español, el director de la RAE aseguró que «no pasa nada que se incorporen palabras distintas de las fuentes españolas. No por eso se destruye la lengua, sino que se enriquece».

Por otra parte, Muñoz tildó de “dialecto propio de comunicación en redes”, la falta de cumplimiento con las leyes gramaticales en el lenguaje usado en redes sociales.

El presidente de la Academia Nicaragüense de la Lengua resaltó los aportes brindados a la ASALE, al mismo tiempo que recordó que hay más de 2000 palabras con la marca Nicaragua teniendo en cuenta que para 1998, había 288 palabras. «La última palabra que hemos emitido en el diccionario en línea es “enllavar”, ahora se va a poner la palabra “desenllavar”», concluyó Arellano.