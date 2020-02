El Real Estelí toma en serio la Copa Primera. No es que antes no lo hicieron sino que ahora parecen haber asumido su responsabilidad de competir y disputar este título. Los norteños no tienen un plantel alternativo porque su nómina es la más completa como para golear 10-0 (12-0 global) al Lianziur Masatepelt de Segunda.

Así serán los enfrentamientos en los 8vos de Final de #nuestracopa pic.twitter.com/R0O1mvSTHa — Copa Primera (@copa_primera) February 20, 2020

Los estelianos fueron el único equipo en pasar perfecto a octavos de final al dejar invicta su portería otra vez este miércoles en el encuentro de vuelta. En casa cumplieron el guion previsto con los dobletes de Jorge Betancur, el mexicano Taufic Guarch, Brandon Ayerdis, más los tantos del mexicano Fabrizio Tavano y Marlon López.

El CD Junior, campeón de Segunda, se echó a uno de Liga Primera: Las Sabanas. El plantel del Madriz terminó sin goles en casa y no pudo revertir la derrota 2-0 de la ida. Los capitalinos ahora enfrentarán a otro club de la ciudad, el Ferretti, que si logró remontar la eliminatoria.

Otra partido ha destacar es la goleada del Juventus sobre Minas FC con el doblete del paraguayo Fernando Insaurralde, el bombazo de Juan Carlos Narváez, Alexander Moreno, Emmanuel García y el brasileño Rafael Vieira de larga distancia. También la clasificación de Río Blanco desde la vía de penalti (4-2, igualaron 1-1) ante FC Gutiérrez, un conjunto llamado a ser protagonista en Segunda.