EIU pronostica cinco años de «vacas flacas» para Nicaragua, con el orteguismo en el poder y apretón de faja en el Estado

Aunque Nicaragua supere tres años de recesión en 2021, los tiempos de «vacas flacas» se extenderán hasta 2024, debido a la «ausencia de una solución real» al conflicto político de Nicaragua lo que impactará la confianza de las empresas, advirtió en su reporte de febrero The Economist Intelligence Unit (EIU), que edita el prestigioso grupo británico The Economist.

“La ausencia de una solución real al conflicto político de Nicaragua mantendrá la confianza empresarial moderada durante todo el período de pronóstico; la alianza anterior a la crisis que existía entre la comunidad empresarial y el gobierno de Daniel Ortega es poco probable que se reconstruya de manera significativa. Sobre esta base, esperamos que el crecimiento promedio sea de 1.6 por ciento en 2021-2024, por debajo del 4.7 por ciento en 2013-2017”, afirmó EIU en su reporte, en el que vaticinó un próximo quinquenio gobernado por el Frente Sandinista.

No en vano EIU pronostica que la economía de Nicaragua este año caerá 1.5 por ciento, casi similar a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de -1.2 por ciento, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que espera una caída de 1.4 por ciento y Funides de -1.1 por ciento.

Luego, según EIU, indica que habrá un retorno al crecimiento económico el cual promediará entre 2021 y 2024 un 1.6 por ciento casi tres veces inferior al 4.7 por ciento que en promedio se expandió la economía de Nicaragua entre 2013 y 2017, una tasa que de por sí ya era consideraba muy baja para hacer frente a las crecientes necesidades de los nicaragüenses, como por ejemplo la generación de empleos de calidad y formales.

«Ortega no ha mostrado ninguna disposición a forjar una solución negociada a la crisis, y los intentos de derrocarlo no han tenido éxito. En consecuencia, The Economist Intelligence Unit espera que la resistencia de la oposición interna se debilite con el tiempo. Una recesión económica que comenzó como resultado de una crisis política en 2018 persistirá a corto plazo, en medio de una alta incertidumbre política y un débil sentimiento de los inversores», advirtió EIU.

Lea además: The Economist: 5 años de estragos en Nicaragua por la crisis sociopolítica

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) analiza que “lo interesante del caso es que ellos (EIU) están básicamente previendo un crecimiento entre 2021 y 2024 que no llegue siquiera al 2 por ciento, esto definitivamente es un indicador de lo que Funides ha venido advirtiendo, de que la capacidad del país, de crecer a tasas previas a la crisis a mediano plano no se está consiguiendo, y no se está consiguiendo precisamente por la misma razón por la que The Economist, esta mencionando y es que no existe una solución real al conflicto político, esto está golpeando la confianza del sector privado, esto también afecta la inversión extranjera directa”.

Funides indica que incluso es preocupante que las proyecciones de EIU apuntan a este año a una caída más pronunciada que la estimada por ellos, que oscila entre 1.1 y 1.5 por ciento, lo que refleja la profundidad del daño económico provocado por la crisis política.

Lea también:Funides cree que el régimen de Ortega está haciendo muy poco para proteger el empleo y contener el aumento de la pobreza

Aunque hasta el momento el Banco Central de Nicaragua no ha oficializado la meta para 2020, el gobierno espera un crecimiento de 0.5 por ciento en la economía y las autoridades creen que si el FMI contempla una tasa en negativo para este año, es porque este organismo suele ser «muy conservador».

En el análisis EIU advierte que «el precio de la represión estatal ha sido extremadamente elevado. La agitación política, junto con una serie de sanciones financieras internacionales, han provocado un deterioro dramático en las condiciones económicas».

Y aunque algunos sectores como el turismo nacional y el crédito han empezado a dar señales de reactivación, lo que ayudará a que la economía caiga menos que en los últimos dos años, advierte que «un riesgo de mayor descontento social a medida que se acercan las elecciones», lo que representa una amenaza para la economía.

«Dada la probable falta de una solución negociada para el conflicto político en curso, esperamos que el señor Ortega (o un candidato de su elección) permanezca en el poder durante el pronóstico 2020-24. Aunque Ortega puede hacer concesiones sobre la reforma electoral en un intento de legitimar la próxima elección internacional, es probable que sean superficiales, ya que el FSLN mantendría el control sobre el Consejo Supremo Electoral, el poder judicial y otras instituciones importantes», explica EIU.

Todo esto impactará en la confianza del sector privado, así como en la demanda nacional, lo que se verá reflejado en el pobre desempeño de la economía,que deberá hacer frente a una masa de desempleado incrementado en más de 100 mil personas, según estimaciones de Funides, desde el estallido de la crisis en abril del 2018.

«A lo largo de nuestro período de pronóstico de cinco años, las perspectivas económicas de Nicaragua se verán obstaculizadas significativamente por las consecuencias de la crisis política», insiste.

El sector agrícola, que es fundamental para reactivar el crecimiento, fue severamente afectado por la reforma tributaria del 2019 y según EIU el crecimiento de esta actividad este año se «verá obstaculizado por la falta de financiación y precios bajos para los productos agrícolas, así como por los desafíos estructurales para la industria del café en particular». El café es uno de los mayores generadores de divisas a Nicaragua.

El turismo se ha tenido que reinventar para adaptarse a la nueva realidad política y el crédito ha empezado a dar señales de comenzar a fluir, pero en un ritmo muy limitado todavía, insuficiente como para darle un empujón al crecimiento económico.

La actividad minera será dinámica a corto plazo, «pero enfrentará desafíos relacionados con el agotamiento de los recursos. en el mediano plazo. Las perspectivas para la fabricación textil han mejorado gracias a la fuerte demanda de los EE. UU., así como a la inversión planificada a gran escala del Grupo Textil Texhong (China)», refiere EIU.

Apretón de faja fiscal

En lo terreno de lo fiscal, por ejemplo, debido al limitado acceso al financiamiento externo, el gobierno va a buscar una consolidación fiscal, luego de que también el año pasado, la reforma fiscal le generará en ingresos adicionales al régimen 7,855.4 millones de córdobas (unos 231 millones de dólares), cuyo rendimiento irá disminuyendo su potencial.

“El gobierno se centrará en la consolidación fiscal para evitar la necesidad de imprimir dinero, lo que podría tener un efecto perjudicial sobre la inflación. La declaración de presupuesto sugiere que una reforma fiscal aprobada en febrero de 2019 ayudó a aumentar los ingresos de manera significativa y equilibró la cuenta del gobierno central (después de las subvenciones) para todo el año”, explica.

Puede interesarle: Reforma fiscal 2020 estaría enfocada en reducir exoneraciones y exenciones. Titular de Hacienda espera el llamado de la Asamblea Nacional

De hecho a inicios del año la Asamblea Nacional anunció que este año se contempla otra revisión a la Ley de Concertación Tributaria, la que estaría enfocada particularmente en el racionamiento de más exenciones y exoneraciones. Hasta ahora el régimen de Ortega no ha dado indicios del contenido de otro paquetazo fiscal, que el próximo mes cumplirá un año.

Sector público no financiero

El extenso análisis hecho por la prestigiosa unidad de análisis de negocios del grupo The Economist señala que las finanzas públicas se verán deterioradas este año.

“Aunque no se han publicado estadísticas oficiales sobre el sector público no financiero (SPNF) desde 2018, el presupuesto 2020 del gobierno proporciona información sobre el estado de las finanzas públicas. Estas ganancias de ingresos disminuirán este año, pero la aplicación continua de medidas de austeridad permitirá que el gobierno central también equilibre sus libros en 2020”, expresa.

EIU considera que estas empresas públicas permanecerán en negativo, debido a los fuertes déficits acumulados por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y las empresas de primer nivel, incluidas Enatrel, Enel y Enacal.

“Suponiendo que el gobierno se embarque en una nueva ronda de reforma de la seguridad social en 2022 (para fortalecer las finanzas del INSS), esperamos que el déficit del SPNF se estabilice en aproximadamente el 2.3 por ciento del PIB en 2022-2024”, explica.

Sin financiamiento externo

Pero además EIU, de The Economist, advierte que Nicaragua tendrá serios problemas para conseguir nuevo financiamiento.

“Desde junio de 2019, los delegados estadounidenses deben votar para bloquear nuevos préstamos en virtud de la Ley NICA; sin embargo, en la práctica, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), (anteriormente el mayor donante de Nicaragua) no ha aprobado nuevos préstamos desde que comenzó la crisis. Nicaragua continuará asegurando un financiamiento alternativo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pero el creciente aislamiento regional e internacional del país hará que sea difícil para Nicaragua cubrir su requerimiento de financiamiento externo”, comenta.