La historia de Sofía Jirau, la modelo con Síndrome de Down que brilló en la Semana de la Moda de Nueva York

“Un día me miré al espejo y dije ‘yo voy a ser modelo, y voy a llegar a New York’, y miren aquí estoy. Lo logré y ahora quiero modelar en todo el mundo”. Esas fueron las palabras de Sofía Jirau, la modelo puertorriqueña que tiene Síndrome de Down y que logró triunfar en la Semana de la Moda en Nueva York.

La joven, de 22 años, desfiló para la diseñadora Marisa Santiago la semana pasada. “Estar al lado de ella da un espíritu de positivismo”, dijo Santiago a medios internacionales.

Según ha dicho a medios internacionales desde niña soñaba con ser modelo, pero su carrera comenzó en 2019. Desde hace un año ha trabajado con fotógrafos y diseñadores tanto nacionales como internacional, entre ellos Kelvin Giovannie.

«Mi sueño se hizo realidad. Nací para esto y quiero mostrarle al mundo que tengo todo lo que una modelo necesita para brillar», dijo después de modelar en uno de los eventos de modas más importantes del mundo. Ella es la segunda de cuatro hermanos.

La familia de esta joven ha sido su principal pilar en su carrera. Su madre, Mimi González, junto a sus hermanos, volaron desde Puerto Rico a Nueva York para verla en la pasarela. Así se puede ver en una foto publicada en su cuenta de Instagram que supera los 62 mil seguidores.

Dice que su próximo destino es Europa: “Me voy a Europa más tarde. Y al resto del mundo después”. Además, está cumpliendo su sueño de ser diseñadora de moda gracias a su propia línea Alavett, nombre hace referencia a la forma en que ella misma pronunciaba sus palabras favoritas para decir ‘I love It’ (me encanta). La línea incluye productos de moda, belleza y artículos para el hogar, entre otros.

Uno de los voluntarios que trabaja con ella, Armando Lorenzo, dijo que están tratando de contactarla con diseñadores europeos. «Si ese es su objetivo, es nuestro desafío».

De niña su madre le enseñó a ser independiente y nunca tener límites. Además, cuando describieron que le gustaba modelar, cantar y bailar la metieron a la escuela de modelaje en San Juan, Puerto Rico, ahí le enseñaron lo que sabe, aprendizajes que complementa con rutinas de ejercicio en el gimnasio, como pesas y cardio.

«Puedes lograr tus sueños. Los sueños sí se hacen realidad», dice su última publicación en Instagram. Y así, Sofía sigue cumpliendo sus sueños, su sueños sobre la pasarela.