Sospechosos del secuestro y femicidio de Fátima confesaron a una tía por qué cometieron el crimen

Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera, los principales sospechosos del secuestro y femicidio de la niña Fátima Cecilia Aldrighett Antón en México, habrían huido a la casa de una tía de Reyes y le confesaron cómo y por qué cometieron el crimen contra la menor.

Irma Reyes Castañeda detalló a Noticieros Televisa que la pareja llegó a su vivienda el pasado 15 de febrero junto con sus tres hijos preguntando dónde podían alquilar un cuarto, a lo que ésta les ofreció uno que tenía disponible. Según detalla el medio, la vivienda está ubicada en el municipio Isidro Fabela en el Estado de México.

Castañeda dijo que confrontó a los presuntos femicidas tras conocer en los medios de comunicación que las autoridades los estaban buscando por el crimen. Según la mujer, la pareja les habría confesado que abusaron sexualmente de la menor y después la mataron.

“Yo les pregunté, les dije: ¿hijos recibieron dinero?, ¿fue por dinero? Se quedaron callados y dijo la chica (Giovana): ‘no fue por dinero’ y dije entonces ¿qué fue?, ¿por venganza hijos? Les dije ¿quién fue quién la mató?, él dijo, yo la agarré y ella le puso los cinturones”, declaró la mujer al medio de comunicación mexicano.

Sobre los motivos, agrega, Giovanna le aseguró que su pareja la amenazó con “agarrar” a unas de sus hijas si ella no le entregaba una niña para hacerla su novia, por lo que ésta habría decidido secuestrar a Fátima. Además dijo que la mataron al conocer que las autoridades los estaban buscando.

La Fiscalía de Ciudad de México y del Estado de México informaron la detención de la pareja y señalaron que se logró por la denuncia que hizo un lugareño sobre la ubicación de éstos. Durante la captura, habrían acordonado el lugar y utilizaron un dron para confirmar la ubicación exacta y la identidad de los presuntos femicidas.

Las autoridades confirmaron este jueves la versión de los señalados de que no fue por dinero, sin embargo, no ofrecieron más detalles del crimen. “Queremos ser cuidadosos de lo que pasó, es una tragedia, un crimen atroz”, dijo el titular de la Seguridad Ciudadana, Omar García.

En las próximas horas, las autoridades girarán la orden de captura contra los implicados. Aún no se ha encontrado el objeto con el que privaron la vida de la menor, ni se han realizado las pruebas que señalan al hombre de violar a la menor, informaron medios de comunicación locales.

Mamá de Fátima dice que era su amiga

La madre de Fátima, María Magdalena Antón, aseguró a medios mexicanos que la mujer que secuestró a su hija era su amiga y no cree que lo haya hecho. “Vivió aquí en la casa, no creo que haya sido capaz, ella tiene dos niñas pequeñas y nunca vi que las maltratara, por eso dudo que le arrebatara la vida a la mía. A su esposo no lo conocía y no sé por qué tomaría represalias en contra de mi hija”, aseguró Antón a medios locales.

El 15 de febrero de Fátima, de siete años, fue hallado en un predio baldío, después que fuera reportada como desaparecida el 11 de febrero por sus familiares. Las autoridades mexicanas divulgaron grabaciones de cámaras de seguridad donde aparecía Gladis Giovana Cruz llevando de la mano a la menor, tras haberla secuestrado del colegio donde estudiaba.