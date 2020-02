El robo de un vehículo ocurrido el pasado miércoles en las afueras del hospital Alemán Nicaragüense, en el Distrito Seis de Managua, es el último caso conocido públicamente al ser denunciado en Facebook por el hijo del afectado.

Para suerte de ellos, horas después de reportarlo, lograron dar con su paradero, sin embargo, no todo los finales son felices. El robo de vehículos, es una fechoría que de acuerdo al último Anuario Estadístico de la Policía Orteguista (PO), de 2018, ha incrementado notablemente porque mientras en 2017 llegó a 26 casos, en el siguiente año se elevó 142, representando un 446 por ciento más.

Aunque el Anuario Estadístico de 2019 todavía no ha sido revelado por la PO, una muestra de que el robo de vehículos es más frecuente de lo que creemos, es que los afectados contaron que al momento de denunciar la desaparición de su auto en la delegación distrital, los perjudicados coincidieron con otra persona que una semana antes, le ocurrió lo mismo con un camión pequeño, afuera también de un hospital; el Lenín Fonseca, en el Distrito Dos de la ciudad.

Estas situaciones ocurren pese a que policías se mantienen en vías principales de la ciudad y realizan patrullaje constante. El experto en seguridad, Roberto Cajina, señala que el problema con la Policía es que no cumple con las misiones de seguridad ciudadana, sino de la seguridad del régimen de Daniel Ortega.

«Como no tenemos una Policía que evite robos de vehículos, la población tiene que tomar sus propias medidas: no dejar los vehículos solos, ni mucho tiempo y además darse cuenta que hay robos planificados y de ocasión y es posible que el robo del vehículo en el hospital Alemán haya sido de ocasión porque el delincuente, siempre está atento al comportamiento de la población y como la policía no está actuando, el delincuente se siente con mucha más libertad, sabiendo que no hay una Policía que esté cumpliendo con su deber», explica Cajina.

Una de las tareas de la PO que cumple en la práctica, es evitar manifestaciones contra el régimen, mientras la delincuencia sigue en ascenso, según queja de los ciudadanos.