Nicaragua inicia ante Perú la ruta en búsqueda de un boleto al Mundial Sub-23 de beisbol

Un equipo de mucho coraje y de peloteros bien fogueados al jugar en el beisbol superior, con varios de ellos con experiencia profesional, es lo ofrece la Selección Nacional Sub-23 de beisbol de Nicaragua para el Premundial que inicia este viernes, con la sede compartida entre Managua y Tegucigalpa.

La misión es conseguir uno de los tres boletos disponibles para el Mundial Sub-23, que se jugará en México en octubre de este año. Esto significa pasar encima de potencias beisboleras como República Dominicana, Venezuela, Cuba, Panamá y Colombia, sin descuidar a Brasil.

Lea además: Raíces chinas, venezolanas y japonesas, así es Perú, el primer rival de Nicaragua en el Premundial Sub-23

Sin dudas será todo un reto para el equipo dirigido por Sandor Guido, el mánager de estrella ganadora que va al mayor reto de su corta carrera. En apenas dos años de experiencia, Sandor lo ha ganado todo a nivel nacional y en eventos internacionales ya conquistó la Serie Latinoamericana de beisbol profesional y además guio a la Selección Nacional a la medalla de bronce en los pasados Juegos Panamericanos de Lima.

La selección pinolera está instalada en el grupo A, en Managua, junto a Dominicana, Venezuela, Brasil, El Salvador y Perú, que justamente será el primer rival, este viernes a las 6:00 de la tarde en el Estadio Nacional Dennis Martínez.

El grupo B jugará en Tegucigalpa, Honduras, y además del anfitrión ahí están Cuba, Panamá, Colombia, Argentina y Guatemala.

Tres equipos de cada grupo avanzan a la súper ronda, que tendrá como sede Managua. En el B el panorama parece claro: Cuba, Panamá y Colombia deben pasar, mientras que el A hay más competencia, porque Brasil es de cuidado.

Dominicana y Venezuela vienen cargados de jugadores activos en las Ligas Menores, pero la fortaleza de Nicaragua es su juego de conjunto, es un equipo que se conoce, con buena química, que tiene dominio de los fundamentos del juego, que hace bien las cosas pequeñas y que además está en casa. No será fácil quedar entre los tres primeros, pero hay esperanzas.

La ofensiva es el punto más sobresaliente de la tropa pinolera. Ismael Munguía, Benjamín Alegría e Isaac Benard son jugadores también de la Selección Mayor. Jesús López, William Rayo, Rodolfo Bone, Mike Loáisiga, Aldo Espinoza, Omar Mendoza y Leonardo Ortiz, entre otros, le dan profundidad al ataque y al mismo tiempo ofrecen una defensiva respetable.

El picheo ha sido cuestionado, pero hay talento. Dilmer Mejía, lanzador de los Bravos, en Clase A, es la figura cumbre y ha sido reservado para República Dominicana. También hay muchas esperanzas en tiradores que han crecido como Luis Castellón y Fernando Carmona, y el brazo clave en el bullpen será el zurdo Sheyder García.

Así que aquí está un equipo en el que se puede depositar esperanzas. El boleto al Mundial Sub-23 no será fácil, pero apuesten que estos chavalos lo darán todo por conseguirlo.

Jornada inaugural (viernes)

En Estadio Naciona Dennis Martínez

11:00 a.m. Venezuela vs. República Dominicana

6:00 p.m. Nicaragua vs. Perú

En el viejo Estadio Nacional

2:00 p.m. El Salvador vs. Brasil