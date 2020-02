La polémica forma de contratación de impulsadores que Walmart Nicaragua quiere implementar, y que los distribuidores rechazan

La modalidad de contrataciones de impulsadores o promotores de ventas que trabajan en las tiendas que Walmart opera en Nicaragua sufrirá modificación en los próximos meses. Este tipo de empleo ya no será tercerizado y tampoco las marcas podrán contratar directo al personal que envían a los supermercados para el manejo y promoción de sus productos, una política que desde ahora es rechazada por la Asociación de Distribuidores de Productos de Consumo de Nicaragua (Adiprocnic), que agremia a unas 45 empresas.

Carolina Berríos, gerente general de Adiprocnic, asegura que la nueva política de la cadena estadounidense está enmarcada en una estrategia de mercado denominada Programa de Promotoría Eficiente, que no solo amenazaría el empleo de 1,500 impulsadores sino que también traería consecuencias para las empresas que tercerizan este servicio y las propias distribuidoras de marcas, que deberán buscar fondos para indemnizar a estos empleados, en caso que estén en planilla fija.

«Esta es una iniciativa que se ha desarrollado a nivel regional y no necesariamente ha tenido buenos resultados a nivel regional. Se ha implementado en Costa Rica, en Guatemala y en El Salvador. En Honduras no se logró implementar. El conocimiento que tenemos nosotros es que la productividad de ventas se ve afectada, hay ajustes que tiene que realizar Walmart, en días de inventarios, reorden e indicadores que manejan ellos, que en este momento manejan los promotores de cada compañía», explica.

Actualmente un promotor de ventas o impulsador, como popularmente se conoce en Nicaragua, tiene la función en un supermercado de colocar el producto de una marca en las góndolas, verificar la rotación del mismo, estar pendiente de las fechas de vencimientos de los productos, programar pedidos para rellenar los estantes, en algunos casos asesorar al cliente en la compra de la marca. Este puede ser contratado directamente por la marca o tercerizado por una empresa. «Lo que está proponiendo Walmart es que ya no exista esa persona», afirma Berríos.

El planteamiento de Walmart, según Berríos, es que las marcas y distribuidores eliminen esas plazas en los supermercados y estas pasen a ser asumidas por la cadena estadounidense, cuya planilla, supuestamente, se financiará con descuentos que Walmart estaría pidiendo a los distribuidores en los productos que venden estos en los Maxi Palí y Palí.

Esto supondría para los socios de Adiprocnic la eliminación inmediata de 1,500 plazas, así como la búsqueda de recursos liquidar a estos trabajadores. «Estás hablando de que hay compañías que tendrían que liquidar a más de 100 personas cabezas de familia. El flujo de caja de las compañías se ha visto afectado por el cambio de fecha en la declaración mensual de impuestos a la DGI, ya no se hace el 15 ahora es el 5 de cada mes, ahorita se acaba de pagar aguinaldos y se tiene que hacer también el Pago Mínimo Definitivo, porque recuérdese que de acuerdo a la reforma en este mes de febrero se tienen que hacer todas las declaraciones anuales. Estamos hablando que hay problema de flujos también en las compañías», explica Berríos.

A Adiprocnic le inquieta también el impacto que esta medida tendrá en las agencias que tercerizan este servicio de promotoría de ventas con las marcas o distribuidoras, algunas de la cuales tendría que desaparecer.

La versión de Walmart

Pero Walmart tiene su propia versión. La idea, según la mayor minorista del mundo, es en principio ofrecer 800 plazas directas y fijas para estos tipos de trabajadores, los que gozarán de todas sus prestaciones sociales, pero además espera que esta nueva estrategia permita aumentar las ventas y se garantizará el llenado de las góndolas en todo tiempo, incluido los días feriados.

Richard Lugo, gerente de Asuntos Corporativos, Walmart de México y Centroamérica, en declaraciones a LA PRENSA, explica que el plan Promotoría Eficiente busca «potenciar las ventas, asegurando el llenado de las góndolas en nuestros puntos de venta».

Según la explicación, el mismo se implementó por primera vez en Chile, «y una vez comprobado su éxito, se procedió con la implementación en México. Luego, desde 2016, Costa Rica, Guatemala y El Salvador forman parte de los países en donde Walmart opera este programa. La empresa planea implementarlo en Nicaragua en los próximos meses en las tiendas de Descuentos y Bodegas (Palí y Maxi Palí, respectivamente)».

A través del programa, precisa, se podrá crear alrededor de 800 nuevos «empleos estables, seguros y bajo cumplimiento de las leyes laborales vigentes». Las actuales impulsadoras o promotoras de ventas «podrán aplicar, si así lo desean, a las nuevas oportunidades laborales y ser parte de la familia Walmart, gozando de todos los beneficios que los asociados de la compañía tienen».

Las 800 plazas que planea abrir Walmart, no obstante, estarían por debajo de las 1,500 que estima Adiprocnic que serían afectadas por el programa. «Nos estamos expresando, por los colaboradores de nuestros socios que van a quedar sin trabajo», dijo Berríos.

«Lo que nosotros estamos solicitando es que se estudie la propuesta y si bien es cierto es una propuesta en la que se está buscando cómo mejorar la presencia del producto en los puntos de ventas, para que el consumidor final tenga acceso al producto, que es de interés también del distribuidor, lo que se quiere es que se busque una solución consensuada y que esté acorde a la realidad del país», indica la representante de Adiprocnic.

Adiprocnic: Walmart contratará colocadores, no promotores

Y aunque Berríos asegura que la nueva política de Walmart puede afectar las ventas de las marcas, debido a que ya no habría un promotor de sus productos en los supermercados, lo que restringiría la posibilidad de llegar a más clientes, Lugo afirma que la experiencia en otros países les ha demostrado lo contrario al respecto.

«En las tiendas de Descuentos y Bodegas (Pali y Maxi Palí, respectivamente) que cuentan con el Programa, hemos logrado un crecimiento en ventas. En El Salvador, Guatemala y Costa Rica, el crecimiento en ventas ha sido de entre 3.14 por ciento al 5.63 por ciento con la implementación del Programa», explica Lugo.

El personal que sea contratado por Walmart en el marco de este programa «se encargará de verificar la disposición de productos en góndolas durante todo el horario de apertura, incluyendo fines de semana, feriados y temporadas de alto tráfico, siendo esta su función primordial».

Al respecto, Berríos explica que precisamente lo que Walmart contratará son colocadores no promotores de ventas. «El colocador es la persona que saca el producto de la bodega y lo coloca en la góndola. No va haber una persona que aborde al cliente, al consumidor final para ofrecerle beneficios, no vas a tener a alguien que te asesore sobre las marcas, pero no solamente eso. Esta persona no solo va a colocar mi marca sino cualquier otra marca», precisa.

¿Quién asumirá la planilla de los colocadores?

Adiprocnic teme que ante esta situación aumente los costos de las distribuidoras, porque eventualmente se verán obligadas a contratar a promotores de ventas adicionales a los colocares que emplanille Walmart, la que supuestamente también deberán asumir a través de un esquema descuento en la compra de los productos por parte de la minorista.

¿Cómo funcionaría ese esquema de descuento entre el proveedor y Walmart? «El proveedor pagará esa persona (el colocador).Lo que está solicitando Walmart para manejar a esta gente, es un descuento adicional en su producto, pero este descuento adicional no es un descuento del precio al que el proveedor le vende a Walmart, es decir yo proveedor vendo a Walmart un shampoo a 100 córdobas, y lo que está solicitando es que eliminés a tu colocador, a tu mercaderista, lo despidás, lo despachés, porque ellos van a poner a una persona, por ese servicio como proveedor yo tengo que darles un descuento adicional, pero ese descuento adicional no irá sobre los cien pesos sino sobre los 130 pesos al que él (Walmart) le vende ese producto al consumidor final», explica Berríos, quien aclara que el precio final no va a bajar al consumidor.

Incluso Berrios afirma que hay posibilidades de que el precio final del producto aumente, porque además de dar ese descuento a Walmart, el distribuidor se verá obligado tarde o temprano a contratar adicionalmente un promotor de venta, una situación que ha pasado en otros países de la región.

Pero Walmart insiste: «Los nuevos asociados serán parte directa de la planilla de Walmart».

El origen del programa

¿Por qué se está cambiando la modalidad de presencia de promotores de ventas en las tiendas de Walmart? Lugo, lo explica así:»De los estudios que apoyan la decisión de implementar el Programa, se determina que actualmente la mayor concentración de llenado de góndola y acomodo de producto no coincide con las horas de mayor afluencia de clientas en tiendas. Con el Programa, se atenderán todos los horarios de las tiendas, con lo cual se garantizará el llenado adecuado para que la clienta siempre encuentre los productos a los mejores precios del mercado, durante todo el horario de apertura de las tiendas».

Ante la polémica, Lugo afirmó que están «en comunicación para explicarles (a los proveedores) los alcances y beneficios del programa, tanto para ellos como nuestros socios estratégicos de negocios, como para la compañía, así como para la clienta».