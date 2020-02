Famosos mandan su apoyo a Quaden Bayles, el niño que quiere suicidarse por el bullying que sufre por su enanismo

La historia de Quaden Bayle ha conmovido al mundo entero.

El niño australiano, de nueve años quien, sufre de una condición de enanismo conocida como acondroplastia. En un video, grabado por su madre al salir de la escuela, lloraba sin consuelo por el bullying que le hacían sus compañeros del colegio debido a su condición física.

Lea también: La historia de Sofía Jirau, la modelo con Síndrome de Down que brilló en la Semana de la Moda de Nueva York

— «Dame una soga ma, me quiero matar», decía entre lágrimas en el video.

— «Esto es lo que hace el bullying», dijo madre, Yarraka Bayle.

Puede interesarle: Julieta Venegas, Sharis Cid y Lia Ferré exigen justicia por el feminicidio de la mexicana Ingrid Escamilla

El video se volvió viral en cuestión de segundos, ha sido visto por millones de personas, y hasta se creó el hashtag #WeStandWithQuaden (#apoyamosaQuaden), donde personalidades como el actor de Wolverine, Hugh Jackman, y el basquetbolista Enes Kanter, el cómico Brad Williams, que también tiene enanismo, así como otras celebridades se han pronunciado.

Jackman se muestra muy apenado en un vídeo que ha compartido en Twitter en el que afirma: «Quaden, tienes un amigo en mí».

Quaden – you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953

También mostró su apoyo el cómico Brad Williams, que también tiene enanismo. El se enteró de la situación y supo que tenía que hacer algo para ayudar. Él recaudó más de 200 mil dólares para mandar a Quaden a Disneyland junto a su familia, según reporta el sitio es.newsner.com.

Aside from a few bullies who are bullying me for taking a stand against bullies, this fundraiser is unreal. So amazing to see all sorts of people come together. Quaden is going to have the time of his life! And it’s all thanks to you! https://t.co/vGLHQXzO0K

Otro que se pronunció es el actor de Walking Dead, Jon Bernthal, él escribió: «Hola, hombrecillo. Por si sirve de algo has enseñado muchísimo a mi familia. Nos has inspirado y en nuestra casa eres un héroe. Gracias por tu valentía, mantente fuerte porque el mundo te está observando y tienes un poder muy hermoso. De mi parte y de mis chicos. Estamos contigo y te damos las gracias».

Hey little man. For what it’s worth you have taught my family so much. You have inspired us and in our home you are a hero. Thank you for your courage, stay strong the world is watching and you have so much beautiful power. From me and my boys. We are with you and we thank you. https://t.co/QuTL0vvnor

La presentadora de televisión, Jillian Reynolds, dijo que su hijo Rocco, de 10 años, tenía el siguiente mensaje para Quaden. «Eres un hombrecito fuerte. Tanta gente te ama».

My 10 year old son Rocco has a message for #Quaden in Australia who has endured a horrible case of bullying. You are strong little man. So many people love you!!!! pic.twitter.com/wO49KABK51

Los Indigenous All Stars, el equipo de rugby favorito de Quaden, le invitaron a que los lidere en el próximo partido.

The Indigenous #NRLAllStars are behind you Quaden! 👊🏽❤️ pic.twitter.com/52RLy8SrSd

«Este es uno de los videos más difíciles que he visto. Corazón roto. Un niño de 9 años que quiere suicidarse debido a la intimidación en la escuela», escribió en Twitter el basquetbolista Enes Kanter.

This is the one of the hardest video I’ve watched. 💔

A 9 year old boy wanting to kill himself due to bullying at school.

Please spread this around and send love to this little man.

No place in this world for bullies.

#WestandwithQuaden ♥️ https://t.co/9RCBCVn1dG

— Enes Kanter (@EnesKanter) February 20, 2020