Hija de Steven Spielberg lista para ser actriz porno: «Soy un animal sexual”

La hija del cineasta Steven Spielberg y su esposa la actriz Kate Capshaw, Mikaela Spielberg, reveló en exclusiva para el diario británico The Sun que decidió ser actriz porno, y que cuenta con el apoyo de su padre.

La joven, de 24, y que fue adoptada en en 1996, expresó que ya comenzó con las grabaciones de sus propios vídeos para adultos, pero cuál es el motivo de su decisión.

«Me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y, francamente, me cansé de que dijeran que tenía que odiar mi cuerpo. También me cansé de trabajar día a día en algo que no era satisfactorio para mi alma», dijo al diario británico.

Agrega que tiene ganas de hacer ese tipo de trabajo, porque puede satisfacer a otras personas. «Es algo que me hace sentir bien porque no me siento violada», afirma Mikaela, quien se describe como «un animal sexual».

Dice que acaba de lanzar su carrera «autoproducida» en entretenimiento para adultos, pues asegura que el objetivo es que sea segura, sana, consensuada. «Mi cuerpo, mi vida, mi salario, mi decisión. No le debo a nadie mi autonomía ni mi virtud por tener un nombre».

Confesó, que su decisión, la compartió con sus padres a través de FaceTime el pasado fin de semana y más estar molestos lo que estaban era «intrigados».

Cuando logré independizarse económicamente, gracias a su trabajo como actriz porno, expresa que comenzará a decirle a la gente que «no hay nada de malo en usar mi cuerpo».