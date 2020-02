Ante el anuncio de más patrullaje policial para frenar violencia hacia las mujeres, ¿y si es la Policía la que acosa?

Tras el aumento de casos de robo y ataques sexuales contra mujeres en Nicaragua, el régimen orteguista anunció que la Policía Orteguista realizará más patrullaje en las calles para brindar seguridad. Sin embargo, feministas y usuarias de redes sociales rechazaron esta noticia, argumentando que también son acosadas por los agentes.

«Nuestro comandante Daniel ha instruido a nuestra Policía Nacional también atender con esmero y prioridad todas las denuncias de las mujeres que vivan cualquier forma de irrespeto, de acoso o agresión en cualquier hora del día. Y particularmente hemos hecho el llamado a más patrullajes a las horas en que sabemos que hombres y mujeres salen a las calles», dijo Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua.

«Cuando son las autoridades que te acosan, ¿a quién se supone que acudís si te hacen daño? Quién contra ellos», dijo una estudiante de 22 años, quien el año pasado sufrió acoso de parte de la PO.

La joven, quien omitió nombre por temor a represalias, compartió su «espantosa» experiencia luego de enterarse que más agentes merodearán las calles del país.

Lea además: Los robos y ataques sexuales que cuestionan la «seguridad ciudadana» de la que habla el régimen orteguista

«Fueron bien insistentes en las dos cuadras que me siguieron, la conductora era mujer y venían diciéndome obscenidades desde la tina y desde adentro de la cabina (de la camioneta). Ya al final de la segunda cuadra, los volví a ver con odio y me solté en llantos, en eso desaceleraron aún más y uno de los policías de la tina se bajó y me empezó a seguir a pie», relató a LA PRENSA la joven.

Los pensamientos de que podrían dispararle o hacerle algún daño inundaron su cabeza, y en un momento se miró «casi corriendo». «Me daba miedo correr y que me dispararan o alguna locura de la policía. Cuando vieron que iba casi corrieron dejaron de seguirme, aceleraron y se fueron por otro lado bastante rápido», agregó.

«Realmente pensé que iba a escalar a más la situación. Se siente horrible, los policías siempre te acosan», concluyó.

Cultura de impunidad

Para la feminista Evelyn Flores, de la Red de Mujeres contra la Violencia, la respuesta no está en poner más policías en las calles sino en que el Estado envíe «un mensaje contundente de actuación» contra la violencia hacia la mujer, eliminando la «cultura de impunidad» que reina en el país.

Puede interesarle: ¿Cuál es la verdadera formación que reciben los oficiales de la Policía Orteguista?

«No es que pongan a más policías patrullando las calles, esa no es la respuesta. La respuesta es que todas las instituciones del Estado verdaderamente se comprometan a aplicar la Ley 779, que cumplan y garanticen lo que dice la Constitución Política, que es que la mujer debe gozar todos los derechos», dijo.

y TODOS LOS MALDITOS DÍAS que voy para el trabajo, y paso por los retenes, son ellos mismos los que se encargan de acosarme y hacerme sentir insegura. Gracias, así estoy bien. pic.twitter.com/CJehtuKqlV — Keysi García (@keysina_) February 19, 2020

La feminista Tamara Dávila también refutó el despliegue policial bajo la excusa de que es para seguridad de las mujeres, «cuando la realidad es una estrategia de lavarse la cara y seguir en la calle reprimiendo» cualquier protesta cívica.

Ante las denuncias de mujeres que comparten que han sido acosadas por agentes policiales, Dávila dijo que el machismo y el acoso no distingue de uniforme. «Desde el simple hecho que tenemos a un violador como presidente es un indicador de una sociedad que permite la violencia en su vida cotidiana», declaró.

«No ha habido un momento en que los agresores se sientan más libres y con mas impunidad que este. Más bien (la policía) lo que da es una sensación de miedo y desprotección», añadió.

El régimen orteguista premió este año con más recursos a la PO, agregando 300 millones de córdobas más a su presupuesto, en comparación al 2019. Los fondos para este 2020 es de 3,836 millones de córdobas.

Asimismo, para este año, 708 agentes se unirán a las filas del principal brazo represor del régimen.“Son nuevos Policías que salen de la Academia a protegernos, a cuidarnos, a servir a las familias y a las comunidades», refirió Murillo.

No obstante, las feministas traducen estas acciones como más recursos para criminalizar a los opositores del régimen orteguista.

«Este gobierno es un demagogo de primera que tiene un discurso alejado de la realidad y no hay un interés de proteger a la ciudadanía, al contrario lo que te demuestra es que todos los recursos que están usando es para reprimir y no para cuidarla», expresó Dávila.

Lea También: Estados Unidos a la Policía Orteguista: «No son los protectores del pueblo nicaragüense. Son sus represores»

Agresores están dentro de las casas

Para la socióloga y experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, aunque haya un mayor patrullaje de la policía este tiene «un impacto bajo» en las agresiones en contra de las mujeres, porque la mayoría de los agresores están dentro de las casas.

«Desde el 2018 la actuación de la policía por un lado promueve la violencia en general, así como la impunidad de los agresores, y por otro, quiere imponer una autoridad que está deslegitimada frente a la ciudadanía», señaló.

Flores por su lado agregó, que los agresores son avalados por las instituciones y funcionarios públicos. «La solución va ser cuando una mujer acuda a poner una denuncia, la policía actúe, cuando una mujer denuncie que ha sido amenazado de muerte… varios días, meses, años pasan estas mujeres viviendo violencia y muchas acuden a las instituciones estatales a denunciar y no son atendidas, y no hay medida cautelares, no hay un llamado de atención al hombre machista».