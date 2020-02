Real Estelí, Managua FC y Diriangén meten a todos sus equipos en semifinales de Ligas Menores

El Campeonato Nacional de Categorías Menores (Sub-13, Sub-15 y Sub-17) disputará este sábado la primera etapa decisivo: la semifinal. Los protagonistas son los conjuntos esperados, Real Estelí, Managua FC y Diriangén, porque tienen un mejor trabajo en el futbol base. La mayor sorpresa fue Tipitapa FC en Sub-17.

Los estelianos y Diriangén son los clubes que tienen más tiempo enfocados en el futbol base y por lo tanto salen como favoritos para clasificar en sus series, no obstante, el Managua FC ha venido progresando muchísimo en el desarrollo de sus talentos desde las categorías menores.

El Tren del Norte, Leones Azules y Caciques tienen a sus equipos en las tres categorías y tendrán choques directos. En la Sub-13, Managua FC enfrenta al Real Estelí este domingo (9:00 a.m.,) en el Estadio Olímpico del IND. Mientras la otra llave será entre Diriangén y Chinandega FC a las 10:00 a.m., en el campo IMAO de Chinandega.

La Sub-15 tendrá su Clásico entre Diriangén y Estelí a las 10:00 a.m., en el Estadio Cacique. A la misma hora, pero en el Armando y Matty Chávez de Masaya, Juventus enfrenta a los Leones Azules. En la Sub-17, Tipitapa FC juega ante Diriangén a las 10:00 a.m., en el campo Villa Victoria y Managua FC ante Real Estelí este domingo a las 10:30 a.m., en el Nacional.