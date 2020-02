Un triunfo con los ojos cerrados: Nicaragua aplasta a Perú en el inicio del Premundial

¿Es en serio, Perú jugando al beisbol? Es como si nevara en Semana Santa a las 12 del mediodía en Pochomil. Hay muy poco para rescatar del encuentro. Fue una catástrofe. Un destello cegador para los más de 4,000 fanáticos en el Estadio Nacional Dennis Martínez, tal vez un pequeño estirón de músculos para la Selección Nacional Sub-23. La tropa de Sandor Guido en un abrir y cerrar de ojos ya ganaba 15-0 en apenas tres entradas y en cinco 22-0. El abridor peruano Kevin Yamamoto y su relevo no sabían dónde estaba el plato, lanzar un strike era misión imposible. Ni una aventura de Tom Cruise hubiera encontrado el home con ese “team”.

Más allá del resultado final, probablemente a Guido le haya servido el encuentro para definir el orden a la ofensiva y pensar si sostendrá a Jesús López en el campo corto y Mike Loáisiga en primera. A ninguno se le puede cuestionar con el madero. López impulsó con un triple las primeras tres carreras y pegó jonrón en el quinto. Loáisiga ligó el segundo imparable. Terminado el primer episodio con solo dos incogibles, pero Nicaragua ganaba 4-0. López realizó dos errores y Loáisiga, aunque no cometió errores en la primera hace un gran esfuerzo para acoplarse a la posición debido a que normalmente juega tercera y segunda. Hubo dos tiros en los cuales pudo hacer algo más, no obstante, no retuvo la pelota. También fue sorprendido con un doble del jardín derecho Wilson Montoya en el cual se vio una lenta reacción siguiendo la línea sobre la raya de la inicial. Tampoco es un drama, tan solo es el primer desafío y se jugó en broma y en serio.

Te puede interesar: Bajo la lupa: Jonathan Loáisiga abre este domingo en Charlotte contra Tampa Bay

En la segunda entrada Perú perdió el piso por completo. Los errores eran evidentes. El muchacho relevista Sebastián Zapata había sacado los tres outs, pero tres errores lo hundieron. El episodio finalizó con nueve carreras para Nicaragua: tres errores, un golpe y tres bases por bolas, combinados con algunos imparables como el de Munguía y Benjamín Alegría. En el tercero los wild pitch y bases por bolas permitieron dos anotaciones más de la Azul y Blanco a través de Jesús López y William Rayo. El muchacho de las isletas de Granada, Noel Jarquín, se adueñó del triunfo con tres entradas en blanco sin permitir carreras y solo un hit.

Esta noche (6:00) Nicaragua enfrenta al primer equipo de verdad: República Dominicana, quien cayó 3-0 ante Venezuela. Dilmer Mejía será el abridor por Nicaragua.