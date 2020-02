«Don Jaime no puede salir, así que por favor vuelva a su casa”. Policía Orteguista receta casa por cárcel al comentarista político

El comentarista político Jaime Arellano denunció la mañana de este sábado que la Policía Orteguista le prohibió la salida de su propia casa, argumentando que “había una orden de que no podía salir”. Los hechos se dieron antes de las siete de la mañana en su casa de habitación ubicada en zona residencial de Managua.

“Hoy en la mañana me levanté para ir hacer unos ejercicios y cuando estaba saliendo había unos conos atravesados a la salida del garaje y la policía se puso en frente y me dijeron de que había orden de que no podía salir”, relató el comentarista Arellano a la periodista Lucia Pineda Ubau.

Ante el cuestionamiento de la esposa de Arellano de no dejarlo salir y si contaban con una orden de arresto, la policía le contestó “son instrucciones nada más”. “Él no puede salir a ningún lado, cualquiera de ustedes de la casa sí puede entrar o salir”.

“Estaban con los conos y los policías atravesados donde no podía salir entonces me tuve que meter a la casa de nuevo, ya tengo entendido que no puedo salir. Les pregunte si había una orden de arresto o algo por el estilo y no me dijeron nada, solamente que eran instrucciones”, agregó Arellano.

Asediados tras anunciar marcha

Arellano y el empresario José Dolores «Lolo» Blandino, convocaron para este martes 25 de febrero a una marcha a las una de la tarde, prevista a salir de la Catedral de Managua, para exigir la liberación de los presos políticos y la unión de todas las fuerzas opositoras en contra del régimen de Daniel Ortega. Desde que hicieron esa convocatoria, Arellano y Blandino han visto sus casas rodeadas por la Policía Orteguista.

“Llamé a Lolo para preguntarle cuál era la situación de él y él me dijo que no había tratado de salir pero que también estaba rodeado a como hemos estado estos días”, declaró Arellano.

CASA POR CARCEL. No soy delincuente, mi unica arma es mi rosario. pic.twitter.com/LIGLUjftAu — Ing. Lolo Blandino Arana (@BLANDINO_SA) February 22, 2020

Sobre la pregunta si la marcha se realizaría sin la presencia de los organizadores, el comentarista dijo que no era una marcha “de Jaime Arellano ni de Lolo Blandino. Es una marcha por la liberación de los presos políticos y por que se dé la unidad de que todos los nicaragüenses queremos así que la marcha debe continuar, nosotros vamos hacer todos los esfuerzos para asistir”.

“No es justo que ellos (presos políticos) estén sufriendo y siendo torturados y que a mí me tenga preso o se me suba la presión es babosada a lo que ellos están sufriendo. Es frustrante pero esto no depende de uno, y ojalá que el pueblo entienda que no podemos seguir de brazos cruzados”, dijo entre lágrimas Arellano.

Otro periodista asediado

El periodista Emiliano Chamorro también denunció esta mañana que su casa fue asediada por la PO, evidenciando la persecución contra el periodismo independiente.

“Asedio no obstaculizará mi labor periodística. Por un periodismo responsable nos debemos a la población”, publicó en Twitter el portal Portavoz Ciudadano, de Chamorro.

Asedio no obstaculizara mi labor periodistica. Por un #periodismo responsable nos debemos a la poblacion. @EmilianoCHM69 @silviojbaez pic.twitter.com/eIe3Jlnvzp — Portavoz Ciudadano (@Portavozciunic) February 22, 2020

El periodista independiente cree que la PO “va haber una presión más fuerte contra el periodismo”. «Andan insoportables, es una campaña contra el periodista, asediarlos, perseguirlos», señaló.